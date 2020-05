COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Mariano Cembellin, señaló que en Comodoro Rivadavia el 30% de las empresas no pueden cumplir el acuerdo nacional del pago salarial del 75% del neto a empleados que no pudieron desempeñar sus funciones en abril. Muchas empresas no pudieron acceder a la ayuda nacional para abonar haberes (ATP) y algunos de los que sí accedieron de todas maneras tienen dificultades para hacerlo.

"Esta situación se está haciendo cuesta arriba con un segmento de empresas", indicó Cembellin en diálogo con Actualidad 2.0, y señaló que "algunos no han podido acceder a la ayuda nacional y otras si pero de todas maneras no llegan".

En este marco, estimó que "un 30% de las empresas comodorenses del rubro gastronómico no puede llegar al pago del 75% del salario establecido como piso".

"Hay empresas que no están pudiendo hacer frente a esto y están cerrando sus puertas, y otras que están viendo como sobrellevar la situación", apuntó, remarcando que como sindicato "comenzamos a hacer presión para que se comience a reactivar la actividad, con las medidas de seguridad del caso".

Consideró que el reinicio de la actividad comercial es fundamental para el sostenimiento de los puestos de empleo, y remarca que aunque el acuerdo nacional estipula que los trabajadores que no hayan prestado servicios en abril cobrarán el 75% (haya sido su empleador beneficiado o no con la ayda estatal), justamente "los que no fueron alcanzados por los ATP quieren pagar el 50%".

"Estamos trabajando para ver como sobrellevamos esto", dijo Cembellin, recordando que "la idea es que el trabajador mantenga la fuente de trabajo y cobre de acuerdo a lo que marca la ley".

Lamentó que "cuando lanzaron los ATP hubo como un filtro grande, y empresas que no pudieron acceder, pero después de los reclamos comenzaron a otorgarles el beneficio para este mes", pero mencionó que "todas estas medidas son paliativas, no se cuanto se va a poder sobrellevar si no se reanuda la actividad".

Locales comodorenses que cerraron sus puertas

En cuanto a los trabajadores del boliche Cabaña Pub, Cembellin sostuvo que "ninguno recibió una comunicación fehaciente de despido o desvinculación. La información oficial de la empresa no es que cierra las puertas, está tratando de acomodarse a la situación actual. Sabemos que hay trabajadores que han cortado el vínculo y llegado a acuerdos de manera individual.

Sobre la situación del restaurante La Tradición, señaló que "hay en principio una comunicación entre trabajadores y la empresa pero aún no hay ningún acuerdo firmado. Desde nuestro lugar la intención es mantener la fuente laboral".

Un tema aparte es el cierre de la confitería Del Viento, ya que indicó que "no tenemos mucha relación, porque estamos en una pelea de encuadre gremial, si bien son gastronómicos no estaban dentro de nuestro gremio".