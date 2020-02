COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El pastelero comodorense ganador del programa Bake Off Argentina en 2018, Gastón Salas, estará este viernes como invitado especial en la colonia de la CAI.

Este viernes a las 15:30 "el gran pastelero argentino visitará la Colonia del club y le enseñará a cocinar a nuestros colonos", informaron con expectativas desde la CAI a través del Facebook.

En diálogo con ANDSUR, Gastón contó que estará con los chicos para "acompañarlos y ayudarlos a cocinar, a hornear, etc".



Este viernes tenemos un invitado especial: ¡Gastón Salas, el ganador de Bake off! A las 15:30, el gran pastelero... Publicado por CAI Semillero Patagonico en Jueves, 20 de febrero de 2020

Gastón Salas se convirtió hace menos de dos años en el ganador de Bake Off Argentina, el reality gastronómico internacional que fue conducido en el país por Paula Chaves, y que se apoderó del rating de los domingos en Telefé. Actualmente se encuentra grabando "programas con Coloral TV, que van a salir por Cablevisión". Según contó a esta agencia de noticias, Salas también se encuentra "muy expectante por saber quién va a ser la persona ganadora del nuevo Bake Off, el gran pastelero 2020".



Después de mucha espera, finalmente Bake Off Argentina: el gran pastelero, ya tiene fecha de estreno. Según confirmó Telefé, la segunda temporada de su reality de cocina llegará a la pantalla chica el 1 de marzo a las 22.15 hs. El reality contará nuevamente con la conducción de Paula Chaves.