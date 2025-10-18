La exministra de Desarrollo Territorial de Chubut, Gabriela Dufour, se refirió a la situación de Red Chamber en en la provincia y recordó que los empresarios que controlan la compañía, de origen chino, mantienen “vínculos directos con el Partido Republicano en Estados Unidos”, y sostuvo que por esa razón la embajada norteamericana ha seguido con atención el conflicto por la continuidad de la compañía en suelo chubutense.

El debate surgió luego de que se conociera el anuncio oficial de que la empresa está negociando con el gobierno para desistir de demandas cruzadas y radicar una nueva planta pesquera en la zona franca de Trelew, liberando la ex planta de Alpesca, que fue expropiada por el gobierno provincial en 2015 y alquilada por 10 años a Red Chamber.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

En diálogo con Actualidad 2.0, Dufour repasó su participación en la negociación del convenio original firmado hace una década durante la expropiación de Alpesca, cuando la provincia otorgó la operación de la planta de Puerto Madryn y los permisos de pesca a Red Chamber Argentina.

“Yo estuve en la planta principal del grupo, en California. Son dos empresarios chinos estadounidenses con fuertes vínculos con los republicanos. En ese momento incluso se resolvían cuestiones con autoridades como el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger”, relató.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Según Dufour, la relación entre ambas empresas -Red Chamber Argentina y Red Chamber Co.- sí existe y es clara, pese a las declaraciones recientes del gobierno provincial, que intentaron negar ese vínculo.

“He leído el informe que enviaron a la Legislatura y hay una serie de inexactitudes. Decir que no hay relación entre Red Chamber Argentina y Red Chamber Co. es incorrecto: todos sabemos que son parte del mismo grupo empresario”, afirmó.

“El traspaso de permisos requiere una ley”

La exfuncionaria aclaró además que los permisos de pesca otorgados a Red Chamber -cinco de carácter provincial- están atados a una ley específica, y por lo tanto no pueden ser transferidos a la nueva operadora Profand sin la aprobación de la Legislatura.

“Los únicos que pueden autorizar el traspaso de permisos son los diputados. Si hay una decisión política de entregar esos permisos a otra empresa, debe pasar sí o sí por una ley. No hay otra forma”, subrayó.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Dufour explicó que cada permiso implicaba la incorporación de 50 trabajadores en planta, lo que totalizaba 250 puestos directos más el personal embarcado. El contrato original preveía un escalonamiento de hasta 700 trabajadores a medida que se rehabilitaban los barcos nacionales.

Críticas a Arbeletche y advertencia por una posible demanda

La exministra apuntó directamente al secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, al afirmar que el Gobierno “deberá revisar y corregir la información que se envió a los legisladores”.

“Hay inexactitudes que deben replantearse. Si se transfieren los permisos sin respetar el marco legal, la provincia puede quedar expuesta a una demanda millonaria”, advirtió.

Torres anunció descuentos del 40% y 30% para empleados públicos, jubilados y clientes del Banco del Chubut

Además, recordó que el actual funcionario era el abogado de Red Chamber cuando se hizo el contrato, una década atrás, por lo que Dufour indicó que Arbeletche conoce bien los alcances y antecedentes del caso.

Dufour recordó que Red Chamber tiene presentada una demanda contra el Estado chubutense, y que el reciente anuncio sobre un supuesto desistimiento “no está confirmado”.

“Escuché a periodistas especializados decir que el conflicto sigue activo. Si no se clarifica la situación contractual, puede haber un nuevo perjuicio para la provincia”, señaló.

Además, apuntó que en caso de montar la nueva planta en Trelew, la empresa norteamericana deberá contar con nuevos permisos pesqueros para poder funcionar, lo que puede dar origen a conflictos, porque los permisos de la ex Alpesca estaban otorgados a nombre específico de Red Chamber (lo que podría originar un reclamo legal por derechos adquiridos).

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

Antecedente y contexto político

El conflicto se reavivó en las últimas semanas, luego de que el gobierno de Ignacio Torres anunciara la rescisión del contrato con Red Chamber (luego de los 10 años de plazo en que se había realizado el contrato anterior) y un acuerdo con la empresa española Profand para que se haga cargo de la planta pesquera de Puerto Madryn.

El convenio implica la salida de Red Chamber, que desde 2015 explotaba la ex planta de Alpesca, y la transferencia de los permisos de pesca provinciales, una medida que deberá ser debatida en la Legislatura.

Dufour advirtió que el caso no sólo involucra un conflicto económico, sino también dimensiones diplomáticas y geopolíticas, por la participación de un grupo con inversores estadounidenses y nexos con sectores republicanos.

“Siempre tuvieron un muy buen vínculo con los republicanos, y es lógico que la embajada norteamericana busque que no haya ningún daño a esos inversores”, concluyó.