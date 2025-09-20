Fuerte temporal en la Patagonia: alerta amarilla por lluvias, tormentas y nieve en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas para este sábado en las provincias de Neuquén y Río Negro debido a la llegada de un sistema climático que traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes nevadas en distintas regiones del norte patagónico.

En Río Negro, rige una alerta amarilla por lluvias que afecta a las localidades de Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, el oeste de El Cuy y 25 de Mayo. Según el organismo, se esperan precipitaciones de distinta intensidad. En las áreas cordilleranas podrían acumularse entre 15 y 30 mm, mientras que en la meseta los valores estimados son de 10 a 20 mm.

Además, no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve combinadas en las zonas más elevadas. En la cordillera, las precipitaciones comenzarían durante la madrugada y se extenderían hasta la mañana, mientras que en la meseta se concentrarían únicamente en horas de la mañana.

En el norte de Río Negro, específicamente en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida, se activó también una alerta amarilla por tormentas que se presentarán entre la mañana y la tarde. Estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, posible caída de granizo y abundante lluvia en poco tiempo. El SMN estima precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 mm en esa zona.

Neuquén bajo alerta por nevadas y lluvias intensas

En Neuquén, el SMN también emitió alerta amarilla, esta vez por fuertes nevadas y lluvias que afectarán principalmente a la región cordillerana.

Las nevadas, de intensidad variable, podrían dejar acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros de nieve. En las zonas más bajas no se descarta que las precipitaciones se presenten como una mezcla de lluvia y nieve.

Las nevadas están previstas desde la madrugada hasta la mañana en localidades cordilleranas como Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y Aluminé (incluyendo el sur del departamento).

En tanto, en la región de Los Lagos, se anticipan nevadas durante la madrugada seguidas de fuertes lluvias por la mañana. En las áreas cordilleranas podrían acumularse entre 15 y 30 mm de precipitación, y entre 10 y 20 mm en las zonas de meseta.