COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Preocupados por el avance de una obra que generaría inconvenientes, vecinos del barrio Los Arenales se reunieron este domingo por la tarde en el frente de la construcción ubicada sobre calle Antonio Berni pasando la avenida Alberto Blanco para pedir que detengan los trabajos.

Pablo Alanís, vecino del sector, explicó: "Estamos muy preocupados porque están levantando un galpón de grandes dimensiones en el medio del barrio, incluso al lado hay casas. Este es un barrio residencial, no podemos tener este tipo de construcciones”, y añadió que de acuerdo a las averiguaciones que hicieron en la Municipalidad se presentó un proyecto de cancha de fútbol pero desconocen si realmente es así o se trata de otro emprendimiento como un depósito.

“Ya sea una cancha u otra cosa, no debería estar en un lugar rodeado de casas. En otros puntos del barrio tenemos galpones o empresas con viviendas y es un problema para las familias, incluso un peligro para los nenes cuando juegan en la calle porque tienen que esquivar camiones de gran porte”, dijo a Crónica, y agregó: "arrancaron con las bases hace más de un mes y a montar la estructura hace tres semanas, dejaron de trabajar porque no tienen aprobado el inicio de obra, no están autorizados”

Por su parte, Fabricio Viegas, uno de los vecinos que vive al lado de una empresa petrolera, manifestó “nosotros vivimos permanentemente con ruidos molestos además de movimiento de maquinaria porque no tienen horarios fijos, incluso los domingos o feriados están trabajando y la verdad estamos cansados. Ya no sabemos cómo reaccionar porque no estamos tranquilos” y aseguró que no fue posible hablar con el propietario.

“Quiero saber con qué criterio autorizan a estas empresas a instalarse, no se pueden proyectar espacios verdes porque hay camiones circulando constantemente, por eso no queremos que se sigan instalando estas empresas”, reclamó Viegas, teniendo en cuenta que en el lugar hay una empresa, un galpón y se están concretando dos construcciones más, por lo que piden detener estos avances.