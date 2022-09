Un profesor de Educación Física de la Escuela N° 138 en Bariloche, Río Negro, fue brutalmente golpeado por el padre de un alumno que lo acuse de decirle "marica" a su hijo. El docente asegura que se trató de un “error” y decidió no denunciarlo.

Ramiro aún no puede salir de la conmoción por lo sucedido que comenzó con “una consulta sin mala intención”, y que desencadenó un ataque en su contra. Según relató, el día del ataque estaba dando clases cuando entró un hombre con el preceptor y quien sin mediar palabras, fue directamente hacia él y le dio una "trompada".

Pero no solo fue eso porque "estaba con una señorita que presumo era la hermana del alumno que también me empezó a pegar”, agregó en diálogo con el Diario Río Negro.

“Me gritaba: ‘Le dijiste marica a mi hijo’. Fue todo un teléfono descompuesto. Me seguía pegando. Yo no me pude defender, no le puedo pegar porque soy docente y cuido mi rol. Me desfiguró la cara”, lamentó

El profesor aclaró que nunca le faltó el respeto ni lo insultó, ni lo discriminó, ni lo excluyó de alguna actividad al menor: “Lo que hice fue preguntarle a una compañera, en mi afán de ayudar, si era gay. Porque veía actitudes de sus compañeros que se reían, y lo mandaban siempre al arco de fútbol. Eso fue el disparador: esa chica le comentó a la mejor amiga del chico.

El estudiante lo increpó: ‘Eh, profe, ¿cómo va a preguntar eso?’ Nunca tuve ninguna mala intención”, advirtió y recordó que tras la recriminación del alumno, le dije que no había tenido mala intención y le pedí disculpas si se había sentido mal. “Me las aceptó. Y me dijo: ‘No me importa que mis compañeros me digan puto’. Le dije que eso sería grave, que había que tomar medidas porque era una agresión. Ese fue el único diálogo que tuve con él”, señaló.

Por lo que la reacción del padre posteriormente fue una sorpresa para el docente, quien comunicó que no lo denunciará. “Solo quiero mirarlo a los ojos. No pretendo que me pida disculpas, solo que me escuche para que entienda que jamás dije esas palabras. Tengo buena voluntad", afirmó.