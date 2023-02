En Los 8 Escalones se vivió una situación muy particular el pasado martes 7 de febrero, donde un participante que vivió en Comodoro Rivadavia confesó que dejó de ser sacerdote por una curiosa situación que se le presentó y dejó mudo a Guido Kaczka.

El protagonista de la emisión del pasado martes Ignacio Cherino, 43 años, profesor de historia, fue sacerdote castrense durante 8 años de ministerio y 8 de seminario, un total de 16 años consagrados a su vocación sacerdotal. Tuvo un paso por Comodoro, donde fue capellán castrense y padre en el Liceo Militar.

Llegó al final junto a Selene, que iba por los 4 millones, pero él fue el ganador, dejando de lado a su contrincante que iba por el doble. El ex sacerdote llegó hasta el final subiendo todos los escalones directamente, sin fallar en ninguna respuesta, con 8 luces verdes, 4 de diferencia.

El participante logró mantener la buena racha y acertó el total de ocho luces verdes, con una diferencia de cuatro con su compañera, y fue así como se convirtió en el flamante ganador de los dos millones de pesos. Mientras se dirigía con Guido Kaczka al fondo del estudio con el cheque en mano, tuvieron una profunda y sentida conversación sobre qué sentía al estar en el confesionario como cura. Él no pudo evitar quebrarse al explicarlo.

“Es una experiencia, una gracia de Dios muy particular, porque uno en ese momento no es más que un intermediario del amor de Dios y nada más y nada menos que eso”, sostuvo y agregó: “Fue una linda etapa mientras duró y jamás me imaginé que iba a conocer a Gabriela ni que iba a ganar los dos millones de pesos. Jamás me imaginé que iba a vivir lo que estoy viviendo”.

En cuanto a su vida cambió radicalmente. Guido Kaczka contó que, durante la pandemia, el participante dio misa por Facebook y “ahí Gabriela le mando una solicitud”. “Hablaron y pasaron a otro nivel: viajó a conocerla y empezó otra historia”, completó.

Ignacio aseguró que lo que decía el conductor era correcto e incluso momentos antes mencionó que conocer a su actual pareja lo llevó a dejar los hábitos. Actualmente, vive en Temperley y disfruta de leer libros de historia, filosofía, lectura gauchesca y novelas. Si bien fue a jugar por el millón con el objetivo de saldar deudas y cumplir el sueño de tener su casa propia, primero había que subir los escalones, después llegar a la final y por último ganarla.