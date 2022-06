A días de que quede inaugurada la temporada de avistaje de ballenas en la Península y áreas aledañas a la ciudad de Puerto Madryn, un lamentable episodio ocurrió el jueves y empañó la tarde de un turista.

Un fotógrafo, oriundo de la provincia de Río Negro, condujo 15 kilómetros al norte de la ciudad del Golfo con destino a la playa "La Cantera", ubicada en el Área Natural El Doradillo y que resulta un punto favorable para observar las ballenas. Una vez allí, decidió bajarse del auto para acercarse a la costa y emprender una caminata para tomar fotagrafías de los cetáceos.

Cuando regresó al sitio donde había dejado sus pertenencias, advirtió que le faltaba su reposera, según informó Canal 12. La silla fue publicada a través de las redes sociales y el turista hizo el reclamo con el mensaje de: "¿Me devuelven la reposera? Alguien la levantó de la cantera. Me fui a caminar para sacar fotos y me confié. Me gustaría me la devuelvan".

Los hechos de inseguridad son poco frecuentes en sitios como éste, donde tanto turistas como locales se acercan a disfrutar un espectáculo único en el mundo.