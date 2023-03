Rolando Antonio Suárez, mejor conocido como Látigo "Pasito Prohibido", fue invitado por el grupo Brumas Jujuy para dar su particular show en un boliche de Salta, pero todo terminó de la peor manera.

"Cuando estaba saliendo para casa, esperando un remis, pasó un señor de seguridad de Pecas y empezó a decirme 'boliviano', 'no te queremos acá', 'retírate' y le dije no te estoy molestando", aseguró el bailarín por Que Pasa Salta.

Tras el brutal ataque, Látigo dio una noticia que entristeció a todos los salteños. Con la cara lastimada expresó que se quiere ir a México, pero que lamentablemente en el estado en que se encuentra ahora no puede viajar.

"Mi productora está haciendo los contratos para que yo viaje. Se viene furiosa", sostuvo y agregó: "No quisiera que a ninguna persona le pasé lo que me pasó a mi, eso no se hace".