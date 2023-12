El pasado viernes, una mujer se dirigió a un reconocido supermercado argentino y denunció una triste situación que vivió luego de revisar su ticket de compra.

Según destacó la clienta, detectó un cobro excesivo de “7 mil pesos” y regresó al comercio para hacer el reclamo correspondiente.

Apenas ingresó al local, se dirigió a la línea de caja y encontró con un problema mayor ya que al proporcionar su DNI para el reembolso, el supermercado de Salta intercambió su documento con otra cliente que estaba realizando un trámite en la misma caja.

Tras esta situación, la víctima enfrenta una serie de inconvenientes ya que no pudo encontrar a la otra clienta y no puede realizar trámites que requieren su documento de identidad.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En diálogo con Qué Pasa Salta, la mujer no se guardó nada y lanzó una crítica contra el establecimiento, que se niega a corregir el error y le recomendó “ir a la policía” a revolver al conflicto . “Menos mal que me fijé, pero el problema es que me dijeron de ir a la comisaría y hacer la denuncia por el DNI”, remarcó.

Esta situación crítica resalta la importancia de la diligencia y la revisión de los tickets de compra, además de plantear interrogantes sobre la seguridad y la gestión de documentos personales en el Supermercado C. Más, poniendo en entredicho la respuesta ofrecida por la empresa ante un incidente de tal magnitud.