Lilén Solorza aún no puede creerlo. Cuando fue a renovar el DNI de su hijo en Neuquén, se encontró con un dato que la dejó helada: según el Registro Nacional de las Personas (Renaper), su hijo salió del país hace ocho años y nunca volvió. Lo más inquietante es que el menor jamás viajó a Brasil, y ella conserva en su poder tanto su partida de nacimiento como su documento físico.

"Fui a hacer un trámite y ahí me enteré de que mi nene había salido del país en 2017 y no volvió a ingresar. En su momento me dijeron que podía ser un error de tipeo, hicieron un reclamo y nunca tuve respuestas", explicó en diálogo con RTN Radio.

Migraciones le pidió que haga un reclamo, pero sin pruebas

Alarmada, Lilén se dirigió a la oficina de Migraciones para aclarar la situación. Allí le solicitaron que presentara una nota formal para que la información fuera eliminada del sistema. Pero la respuesta que recibió la dejó aún más preocupada.

"Eso me generó más ruido como mamá. ¿Cómo podía ser que me pidieran que haga una nota para 'borrar' la información, sin investigar qué pasó?", se preguntó.

El lunes volvió para exigir explicaciones y un comprobante oficial de la corrección del error. Sin embargo, en Migraciones le dijeron que el problema ya estaba solucionado, aunque se negaron a entregarle un documento que lo certificara.

"Me quedé sentada en la oficina del jefe, de brazos cruzados, hasta que me dieron un papel, pero después en ANSES me dijeron que no sirve de nada", relató.

Sin registro de un adulto que lo haya sacado del país

Uno de los detalles más inquietantes del caso es que cuando Lilén intentó averiguar quién había sacado a su hijo del país, le dieron una respuesta inesperada: "No figura el nombre de ningún adulto acompañante, solo aparece la patente de un auto".

Este caso se suma a otras denuncias recientes en Neuquén, donde madres descubrieron que la identidad de sus hijos había sido usurpada para trámites irregulares, afectando incluso el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH).