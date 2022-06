Los formularios con preguntas relacionadas a la orientación sexual de los donantes de sangre se eliminaron en 2015 en Argentina. El objetivo fue quitar todo sesgo de discriminación por la condición sexual del donante, pero si se optó por preguntar por los métodos de protección durante las prácticas sexuales.

Por lo que fue una sorpresa para un vecino de General Roca , en la provincia de Río Negro, descubrir que estos formularios seguían vigentes en una clínica privada.

El hombre relató que se acercó el jueves a donar sangre al servicio de hemoterapia de un centro médico, pero al llenar el formulario descubrió: "Absténgase de donar sangre si ha incurrido en alguna de estas conductas" decía la planilla y a continuación, en una lista apareció: Mantener relaciones homosexuales.

"Me encuentro con esa famosa pregunta en la cual al parecer si soy homosexual, no puedo donar sangre. Como sé que hace años que eso no está permitido, me llamó mucho la atención", relató a El Cordillerano.

"Esto mismo me pasó hace cinco años, en el mismo lugar, cuando fui a donar sangre, así que no creo que sea un error involuntario", agregó el hombre. "Yo tenía que donar sangre, así que de todos modos lo hice, pero manifesté mi reclamo por esa planilla. Quiero creer que las siguen usando porque ya las tienen impresas y no porqué están discriminando", cuestionó el vecino.