La Dirección Nacional de Vialidad informó este lunes que la Ruta Nacional 242, que une Las Lajas con el Paso Internacional Pino Hachado, se encuentra inhabilitada por presencia de hielo en la calzada. La medida afecta el tránsito entre Argentina y Chile y se mantendrá hasta que las condiciones climáticas permitan su reapertura.

El parte diario de transitabilidad incluyó a este paso como el único inhabilitado en la provincia de Neuquén, mientras que el resto de las rutas nacionales y provinciales se mantiene transitable con precaución.

Según el sitio oficial del Gobierno Nacional, la temperatura en la zona fronteriza alcanzó los -9 °C cerca de las 8 de la mañana, aunque el tiempo fue calificado como “bueno”. Se espera un nuevo reporte hacia las 9, con la suba de la temperatura y la evaluación de las condiciones en el complejo.

Cardenal Samoré, transitable con extrema precaución

Por su parte, el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado pero con condiciones climáticas adversas. Vialidad Nacional informó que la calzada se encuentra mojada y podría formarse hielo en algunos sectores, además de pronosticarse nieve ligera en cotas altas.

El organismo recordó que es obligatoria la portación de cadenas y recomendó extremar la precaución ante las bajas temperaturas y lloviznas persistentes, que reducen la visibilidad. En el lugar trabajan equipos y personal de Vialidad para garantizar la seguridad de los conductores.

Horarios actualizados de los pasos internacionales

Desde mediados de septiembre, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Nación implementó nuevos horarios para los cruces fronterizos con Chile, con el objetivo de ordenar el tránsito y mejorar la coordinación con las autoridades del país vecino.

Los horarios vigentes son los siguientes:

Paso Pino Hachado (Región del Alto Neuquén): egreso de Argentina hacia Chile de 8:00 a 19:00 y regreso de Chile a Argentina de 8:00 a 20:00.

Paso Cardenal Samoré (Región de los Lagos del Sur): egreso de 8:00 a 19:00 y regreso de 8:00 a 20:00.

Paso Hua Hum y Paso Mamuil Malal: ambos con ingreso y egreso habilitados de 8:00 a 20:00.

Paso Icalma – Villa Pehuenia (Región del Pehuén): egreso de 8:00 a 19:00 y regreso de 8:00 a 20:00.

Paso Pichachén: permanece cerrado durante esta época del año.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades aconsejan planificar los viajes con antelación, verificar los horarios de apertura y consultar el estado de los pasos internacionales antes de salir. Las condiciones invernales, especialmente en la cordillera neuquina, pueden cambiar rápidamente y afectar la transitabilidad.

También se recomienda portar cadenas, abrigo adecuado, combustible suficiente y alimentos, ante posibles demoras o cortes temporarios.