Frío, viento y calor: el sorprendente cambio de clima que se viene en Neuquén
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que la semana comenzará con lluvias, nevadas y fuertes vientos en la región, pero hacia el jueves y el viernes el clima dará un giro con jornadas cálidas.
El clima en Neuquén mostrará fuertes contrastes en los próximos días. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que un frente frío ocasionará lluvias y nevadas en la cordillera, mientras que en valles y meseta habrá períodos de inestabilidad con vientos intensos. Sin embargo, hacia el final de la semana se espera un cambio marcado: las tardes serán cada vez más cálidas hasta llegar a jornadas de calor el jueves y el viernes.
Pronóstico para Neuquén capital
En Neuquén capital, la jornada tendrá cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima de 20 °C. Se prevén vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 41 km/h. Durante la noche, el cielo permanecerá despejado, con una mínima de 1 °C y ráfagas que podrían llegar a los 57 km/h, siempre del sector sudoeste.
Zapala: frío marcado por la noche
En Zapala, el día se presentará mayormente despejado, con una máxima de 15 °C y vientos del oeste que alcanzarán ráfagas de 43 km/h. La noche será mucho más fría, con cielo despejado, una mínima de -2 °C y vientos del noroeste con ráfagas de 37 km/h.
San Martín de los Andes: nubes y bajas temperaturas
Para San Martín de los Andes, el pronóstico indica cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima de apenas 4 °C. Los vientos del oeste podrían llegar a ráfagas de 47 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá nublado, con una mínima de 2 °C y ráfagas de 44 km/h.
Villa La Angostura: nevadas débiles en la cordillera
En Villa La Angostura, el cielo permanecerá nublado con probabilidad de nevadas débiles durante el día, con una máxima de 3 °C y vientos del noroeste de hasta 29 km/h. Por la noche, el clima seguirá cubierto con nevadas leves, registrándose una mínima de 2 °C y ráfagas de hasta 39 km/h.
Chos Malal: contraste entre día y noche
El clima en Chos Malal comenzará con cielo despejado y una máxima de 13 °C, acompañado por vientos del noroeste con ráfagas de hasta 36 km/h. En cambio, la noche traerá cielo nublado y una mínima de -2 °C, con vientos moderados del mismo sector.