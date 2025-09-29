El clima en Neuquén mostrará fuertes contrastes en los próximos días. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que un frente frío ocasionará lluvias y nevadas en la cordillera, mientras que en valles y meseta habrá períodos de inestabilidad con vientos intensos. Sin embargo, hacia el final de la semana se espera un cambio marcado: las tardes serán cada vez más cálidas hasta llegar a jornadas de calor el jueves y el viernes.

Pronóstico para Neuquén capital

En Neuquén capital, la jornada tendrá cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima de 20 °C. Se prevén vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 41 km/h. Durante la noche, el cielo permanecerá despejado, con una mínima de 1 °C y ráfagas que podrían llegar a los 57 km/h, siempre del sector sudoeste.

Zapala: frío marcado por la noche

En Zapala, el día se presentará mayormente despejado, con una máxima de 15 °C y vientos del oeste que alcanzarán ráfagas de 43 km/h. La noche será mucho más fría, con cielo despejado, una mínima de -2 °C y vientos del noroeste con ráfagas de 37 km/h.

San Martín de los Andes: nubes y bajas temperaturas

Para San Martín de los Andes, el pronóstico indica cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima de apenas 4 °C. Los vientos del oeste podrían llegar a ráfagas de 47 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá nublado, con una mínima de 2 °C y ráfagas de 44 km/h.

Villa La Angostura: nevadas débiles en la cordillera

En Villa La Angostura, el cielo permanecerá nublado con probabilidad de nevadas débiles durante el día, con una máxima de 3 °C y vientos del noroeste de hasta 29 km/h. Por la noche, el clima seguirá cubierto con nevadas leves, registrándose una mínima de 2 °C y ráfagas de hasta 39 km/h.

Chos Malal: contraste entre día y noche

El clima en Chos Malal comenzará con cielo despejado y una máxima de 13 °C, acompañado por vientos del noroeste con ráfagas de hasta 36 km/h. En cambio, la noche traerá cielo nublado y una mínima de -2 °C, con vientos moderados del mismo sector.