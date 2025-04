Frente a una gran multitud, se realizó la vigilia por Malvinas con la tradicional Marcha de Antorchas

Este martes, horas antes de la medianoche del miércoles 2 de abril, se llevó a cabo la vigilia por la tradicional Marcha de las Antorchas que se realiza año a año en la ciudad.

El evento comenzó alrededor de las 23 en pleno centro de Comodoro Rivadavia donde ex combatientes, militares y autoconvocados arribaron al lugar luego de la intensa jornada de viento que azotó a toda la comunidad.

Conforme fue avanzando la marcha, varios héroes de Malvinas dialogaron con ADNSUR refiriéndose desde a aquella época como también a lo que sucede actualmente.

Homenaje al Soldado Ramon Héctor Bordón: "Jamás lograron superarnos en el amor por la patria"

“Estoy muy contento y emocionado de cumplir el aniversario 43. Formé parte del Regimiento IX. Esto es emocionante, mis compañeros de Buenos Aires se comunicaron conmigo y lloramos los dos juntos”, exclamó un veterano presente en la calle San Martín.

“El seis de abril estuvimos en puerto argentino, fueron 64 días, pasamos momentos muy difíciles”, añadió.

Mientras sonaba la Marcha de las Malvinas, otro de los veteranos destacó el acompañamiento de la sociedad comodorense: “El cariño y afecto de nuestra comunidad es tremendo, nuestros veteranos de guerra se merecen esto y mucho más”.

Travesía épica a caballo: desde Córdoba a Puerto Madryn para honrar a los veteranos de Malvinas

“Se entremezclan muchas emociones: alegría por estar un año más; tristeza por los quedaron. Estamos felices por ser acompañados por la ciudadanía de Comodoro Rivadavia”, fueron las declaraciones de un héroe de Malvinas al borde del llanto.

“Hace 50 años estoy en Comodoro acá con mis compañeros de Malvinas. Estuve en la parte logística, estuvimos en unas canteras. Estaba esperando ir a Malvinas, tenía un hijo chico de 2 años, pero había que ir y había que ir. Lo que me hace mal ahora es escuchar hablar en este querido país cuando se habla de los “señores soldados”. Es el único país que no habló bien de sus soldados en su momento”, declaró un ex combatiente.

Pasadas las 00:20, los presentes en el Paseo Costero “Guardia de las Estrellas” entonaron las estrofas de la Marcha de las Malvinas en lo que fue un momento cargado de emociones.

Detrás de las comunicaciones enemigas: la historia de la profesora de inglés de Comodoro que estuvo cautiva durante la Guerra de Malvinas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La agenda comenzó el lunes 31 de marzo, con la apertura de la “Muestra Estática" y siguió este martes 1° de abril, con el homenaje al Soldado Héctor Ramón Bordón. A partir de las 13.30 se realizó el tradicional acto en la plaza principal de barrio Rodríguez Peña, ubicada en la calle Crucero General Belgrano y Ruta N° 3.

En tanto desde las 19 y hasta las 23, en el Centro Cultural, se desarrollará el Festival Celeste y Blanco, con espectáculos en vivo de numerosos artistas locales y la participación especial del cantor y compositor nacional, Adrián Maggi.

La frazada de la memoria: el reencuentro entre un médico de Comodoro y un excombatiente de Malvinas

Será la antesala de la Marcha de las Antorchas, que comenzará a las 23.30 horas y recorrerá las calles céntricas desde el Comando de la Brigada Mecanizada IX, en Rivadavia 650, hasta el Paseo “Guardia de las Estrellas”, ubicado en Yrigoyen y Moreno. Esa clásica vigilia se podrá seguir en vivo a través de SETA TV y ADNSUR.

El día miércoles 2 de abril, la agenda comenzará a las 10 horas, en el Cementerio Oeste con el homenaje a los soldados Jesús Marcial, Oscar Millapi y Mario Almonacid; continuará a las 10.45, con la colocación de la ofrenda de Gendarmería en el Monolito de los Alacranes, ubicado en la Av. Yrigoyen, y culminará a las 11, con el acto central en la avenida Yrigoyen y calle Moreno y el tradicional desfile cívico-militar del que participarán Fuerzas Militares, de Seguridad, de la Policía del Chubut, Bomberos, escuelas e instituciones de la comunidad.