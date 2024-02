Frente a las subas del precio del gas: el ENARGAS lanzó recomendaciones para reducir el consumo y mantener el calor en las viviendas

Ante la próxima suba de tarifas de gas, que tendrán ajustes de entre 600 y 1.600% según el tipo de hogar y cantidad de consumo, desde el ENARGAS se difundió un documento con “recomendaciones” para reducir el consumo, que van desde el uso de mantas y pijamas en el interior de la vivienda, hasta el uso moderado de hornallas y hornos, como también del agua caliente.

El próximo 29 de febrero se realizará una audiencia pública. En esa instancia, la Secretaría de Energía de la Nación presentará el nuevo esquema de subsidios, tanto para electricidad como para gas, que estará delimitada por la llamada canasta básica energética.

Esa unidad de medida establecerá una cantidad mínima de kilowatts y metros cúbicos que una familia, según la cantidad de integrantes y la zona climática del país en la que se ubique. El criterio general, anunciado por el secretario de Energía de la Nación, es que sólo se mantendrá el subsidio sobre el volumen de consumo cuyo costo exceda el 10% de los ingresos totales del grupo familiar.

En la práctica, esto significa una fuerte reducción al actual sistema de subsidios que aporta el Estado nacional para la energía, por lo que los nuevos valores empezarán a impactar en las facturas de abril, una vez que se apruebe el esquema mencionado, cuya puesta a punto se llevará adelante durante el mes de marzo.

SUGERENCIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE GAS: DESDE PIJAMAS Y MEDIAS DE LANA, A PLÁSTICO DE BURBUJAS PARA AISLAR VENTANAS DE VIDRIO

Por eso, desde el ENARGAS emitieron un documento con recomendaciones, que apuntan a reducir el consumo de gas en el hogar, con consejos para reducir el uso de la calefacción.

“Existen un número relativamente pequeño de consumos claves, que explican casi el 80 % de los consumos domésticos -señala la comunicación-. Estos servicios específicos son susceptibles de ser optimizados mediante medidas sencillas y de bajo o mediano costo.

Entre las recomendaciones, que según el organismo pueden contribuir a disminuir el consumo de energía entre un 30 y 60%, se enumeran:

-Evitar las infiltraciones de aire, por ejemplo, alrededor de puertas, ventanas, tapa rollo, luces empotradas, a lo largo del zócalo o el borde del piso.

-Colocar burletes en puertas y ventanas de manera de reducir las filtraciones de aire, o cambiar los burletes que estén gastados.

-Aprovechar el sol, abrir las cortinas de las ventanas que den al norte durante el día para permitir que el sol caliente el hogar en invierno. Lo opuesto se debe hacer en verano

-Usar cortinas o persianas: en invierno, cerrar cortinas, persianas o postigos de madera o plástico en ventanas y balcón durante la noche, amortigua el efecto de las temperaturas bajas del exterior. Asimismo, cerrar las puertas.

-Preparar la vivienda para la estación de año que se inicia. Por ejemplo, antes del invierno o el inicio del verano. Revisar la hermeticidad de los cierres de puertas y ventanas, renovar burletes.

-Es posible usar láminas de plástico de burbujas como aislante térmico de ventanas de vidrio. Según el ENARGAS, esto puede representar un costo de apenas “5 dólares”, frente a la opción de colocar una ventana de doble vidrio hermético, que puede oscilar los 600 dólares.

-No sobrecalefaccionar o refrigerar la vivienda, calefaccionar a una temperatura ambiente de 18 °C o, a lo sumo 20 °C en invierno; y refrigerar alrededor de 25 °C o 26 °C en verano (no a menos). Usar termostato o un termómetro para controlar la temperatura de la vivienda. En lo posible, evitar saltos térmicos entre el interior y exterior mayores a 10 °C, ya que grandes saltos térmicos generan shocks térmicos que causan múltiples problemas en las personas, en particular, en aquellas con dificultades respiratorias

-Calefaccionar un par de horas antes de ir a dormir y apagar o bajar la temperatura a la noche. Es ineficiente y costoso calentar toda la casa durante toda la noche y, muchas veces, peligroso por riesgo de incendios. A la mañana, se sugiere también calefaccionar solo un par de horas.

La lista se completa sugerencias como "usar campera o pullover y medias de lana en invierno", además de frazadas y mantas de polar, con la precaución de mantenerlas "bien ajustadas en el colchón (costados y en la zona de los pies)", para que no se escape el calor. También usar pijamas y sábanas abrigadas, por ejemplo, de franela.