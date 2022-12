Francia contra el Dibu Martínez: un diputado exige a la FIFA que le saquen el Guante de Oro

Luego de 36 años, la Selección Argentina se coronó como campeón del mundo en Qatar. Emiliano Dibu Martínez fue uno de los jugadores más reconocidos del equipo con sus decisivas atajadas en los penales, al igual que en la Copa América 2021.

El arquero guardará para siempre los festejos en la caravana del martes y la recepción que le hicieron en su lugar natal. Sin embargo, pese a la felicidad del pueblo argentino por esta conquista histórica, del otro lado del Atlántico hay quienes arremeten contra el marplatense.

En Francia no se tomaron muy bien los festejos del Dibu, que luego de recibir el Guante de Oro por ser el mejor arquero del Mundial hizo un gesto particular fiel a su estilo desfachatado. La imagen del arquero rápidamente se viralizó en las redes sociales y esto no gustó para nada en el país europeo.

Desde el parlamento francés, Karl Olvie, quien además es presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, le pidió a la FIFA que le quite el premio al marplatense por su gesto al que consideró como obsceno.

Según el diputado el gesto del Dibu Martínez tenía como destinatario al público francés que estaba mirando el partido en el estadio Lusail, de Doha, Qatar.

Para el político la forma en la que el arquero albiceleste recibió el premio "no es una imagen buena en el fútbol". Y se expresó: "Eso no es deporte. ¿Te das cuenta de la imagen denigrada? ¿Cómo vamos a mostrar eso como ejemplo?".

Si bien el gesto del Dibu al recibir el Guante de Oro por su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022 fue llevarse el trofeo a la entrepierna y realizar algunas gesticulaciones, puede entenderse que es similar al que realizó luego de recibir el mismo premio tras ganar la Copa América 2021 y que no tiene nada en particular contra el público galo.

El arquero marplatense, que por estas horas es buscado por los grandes clubes de Europa, también tuvo una serie de cantitos poco felices para Mbappé durante la celebración.

Nicolás Otamendi grabó y compartió en Instagram los festejos de los jugadores de la Scaloneta en los vestuarios. En una de las canciones que se cantó cuando los jugadores realizaban el "trencito", se apuntó contra el delantero estrella de Francia. "Un minuto de silencio... Para Mbappé que está muerto", se escuchó de fondo. El que llevaba la voz de mando era el Dibu.

La gota que colmó el vaso para los galos fue ver la imagen de Martínez cargando un bebé con la cara de Mbappé, que fue arrojado por el público, en la caravana de este martes. A ese muñeco sí le pudo hacer upa.

Sin embargo, el diputado francés no fue el único que apuntó contra el Dibu Martínez. Adil Rami, el futbolista campeón del mundo con Francia en 2018 al que Pamela Anderson denunció por una agresión física, también lanzó duras críticas contra el arquero.

El galo no dudó en cruzar al argentino en sus redes sociales. "Emiliano Martínez es la mayor mierda en el mundo del fútbol. El hombre más odiado”, escribió el defensor del Troyes, el único jugador de campo en no sumar minutos en Rusia 2018, en su cuenta oficial de Instagram. Junto al texto publicó una foto de Dibu con la cara al borde de las lágrimas.