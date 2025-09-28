Astra, kilómetro 20, año 1930. La fotografía fue tomada en el comedor de una de las casas del campamento petrolero y muestra a cinco mujeres en torno a una mesa. Están acompañadas probablemente por sus hijas e hijos. La escena parece retratar una reunión familiar o “de paisanos”, como solía llamarse a quienes compartían el mismo origen. A la izquierda, la niña que mira fijo a la cámara es María Luisa Kuhn. Junto a ella, su hermano, Emilio Osvaldo. Los orígenes de la familia Kuhn son de ascendencia alemana.

En el fondo, se ve una puerta entreabierta, de las que aún se conservan en las casas de Astra. La madera es de pinotea y está pintada con esmalte. A la izquierda se ve un tapiz de tela con letras aparentemente bordadas en alemán que dicen: “Mein lieber Schatz, darfst nicht vergessen pünktlich se... zum Mittag”, que significa: “Mi querido, no olvides llegar a tiempo para el almuerzo.”

Estas imágenes integran una serie de fotografías que abarcan desde la década del 20 hasta la del 50. La mayoría de ellas retratan a mujeres en distintos ámbitos de la vida social y familiar de Comodoro Rivadavia y dan testimonio de costumbres y escenas cotidianas de la época.

Encontrar fotografías de mujeres de hace más de setenta años podría despertar cierta curiosidad: ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran sus vidas en el pueblo de Comodoro Rivadavia? Un pueblo que progresaba entre largas distancias y un clima duro, en una época en que el mundo laboral estaba dominado por los hombres, ligados principalmente a la actividad petrolera, portuaria, ganadera y comercial. Entonces, ¿Cuántas preguntas se pueden plantear en torno a estas mujeres, más allá de su identidad personal? ¿Cómo pasaban sus días? ¿Dónde se formaban? ¿Qué se esperaba de ellas?

Se les aclara a los lectores que lo que sigue es apenas un recorte de los múltiples análisis posibles sobre Comodoro y su historia. En esta ocasión, historiadoras locales compartieron fragmentos de sus investigaciones, que requieren de diversos enfoques para comprenderse en toda su dimensión. Esta aclaración viene al caso por si algún lector atento piensa: “esto está incompleto” o “no se explayaron sobre tal tema”.

Este es un informe periodístico que solo pretende divulgar. Las fotografías que ilustran este trabajo son verdaderos disparadores y propician interrogantes.

LA FOTOGRAFÍA COMO HECHO

Antes que nada, hay que detenerse a pensar que fotografiarse a principios del siglo XX no era moneda corriente; las personas no circulaban por la vida tomándose una selfie. No existían redes donde publicar una instantánea: “Mañana atareada, aquí, almidonando guardapolvos y alimentando a las gallinas”, foto de una mujer desconocida en el interior de una casa. O: “Hoy hice mucha actividad física, 12 horas haciendo caminos a pico y pala”, foto de hombre desconocido en medio del campo, en un campamento petrolero.

Las cámaras fotográficas no estaban al alcance de todos; y aunque registraban las escenas de la vida cotidiana, no se consideraban un bien indispensable.

“La fotografía se popularizó recién en la década del 20 del siglo XX, por lo que esta ciudad cuenta, desde su nacimiento, con registros fotográficos y, a partir de ellos, se pueden conocer las primeras formas de vida en el territorio”, indicó la licenciada en Historia Viviana Bórquez en una entrevista con ADNSUR.

La historiadora destacó la importancia de aquellas primeras imágenes: retratos de la vida escolar, las construcciones, las familias, el trabajo. Todas conforman una memoria visual colectiva que permite a las nuevas generaciones conocer y comprender el pasado.

Como directora del Museo Ferroportuario Teodoro Nürnberg de Comodoro Rivadavia y como investigadora, Viviana Bórquez sigue casi con obsesión el material fotográfico que circula en la ciudad. Muchas personas le acercan imágenes que hoy forman parte del valioso archivo del museo.

“Las fotografías son documentos históricos con un gran potencial, y aunque no sean una copia fiel de la realidad, la representan”, expresó Viviana Bórquez.

La digitalización y ampliación de una fotografía permiten apreciar detalles como vestimenta, arquitectura y costumbres. Sin embargo, todo análisis debe contrastarse con otras fuentes documentales y bibliográficas para enriquecer la investigación.

Queridos lectores, recuerden que cada fotografía en sus manos es más que un recuerdo familiar; puede ser también un registro histórico, un documento. Entonces, dado todo este prefacio, ¿Qué se puede saber a través de una fotografía si se la mira dentro del contexto de la época? Presten atención a los datos que siguen.

MUJERES LIGADAS A SUS ESPOSOS

“La vida de las mujeres en Comodoro Rivadavia, en la primera mitad del siglo XX, estuvo muy ligada al trabajo de sus esposos y sus posibilidades laborales eran muy escasas”, afirmó la historiadora local Graciela Ciselli.

Ciselli recorrió los campamentos petroleros, los conocidos como Diadema, General Mosconi, Km 5, Km 8 y Astra. Trabajó en entrevistas, fotografías, archivos y puso en foco el papel de las mujeres en la sociedad local. A partir de las investigaciones sobre la vida en los campamentos y pueblos petroleros publicó el libro “Pioneras astrenses. El trabajo femenino en el pueblo de una compañía petrolera patagónica 1917-1962”.

¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones de Ciselli? La vida de las mujeres desde la fundación de Comodoro y la instalación de los campamentos se desenvolvió en dos ámbitos urbanos diferenciados: los campamentos, sujetos a las políticas de las empresas, y el pueblo, con sus propias normas.

Ellas dependían de la ocupación y el salario de los esposos. En base a las políticas que impartía la empresa, el hombre debía dedicarse "con cerebro, corazón y músculo" al trabajo y la mujer, a la casa, según las propias palabras del administrador de YPF, el general Enrique Mosconi, figura que tanto influyó en la región.

“La mujer estaba muy ligada a la vida doméstica. Debía dedicarse al cuidado de la casa, de los hijos y del hombre. Su tarea era mantener impecable el hogar, enviar a sus hijos a la escuela y que todos estuvieran bien alimentados”, detalló la historiadora.

¿Qué hechos pudieron haber cambiado este panorama?. Las guerras fue uno de ellos. Ciselli explicó que la Segunda Guerra Mundial generó cambios económicos, sociales y culturales a nivel global y que la disminución de la población masculina impulsó la incorporación de mujeres al trabajo. Ese cambio también alcanzó a América y a la Patagonia.

Entre 1919 y 1945, las mujeres realizaban actividades laborales consideradas una extensión de las tareas domésticas, ya que trabajaban como mucamas, sirvientas, cocineras o ayudantes de los esposos. En el período de 1946 a 1962, ingresaron al trabajo con un destino diferente: eran cadetes, auxiliares o personal calificado en las diversas dependencias, aunque continuaban subordinadas a la jefatura masculina.

Imaginen a las mujeres de la primera mitad del siglo XX. Muchas nacieron y crecieron en los campamentos petroleros, apartadas del pueblo de Comodoro. Aunque todavía pequeño concentraban las oportunidades de educación más avanzada. No existían universidades, pero sí escuela secundaria, talleres de costura y, con el tiempo, también la formación docente.

LAS MAESTRAS EN COMODORO RIVADAVIA

Desde la década del 30 aparece el trabajo docente como otra oferta laboral, aunque restringida. Las primeras maestras que llegaron no eran de la zona; se habían titulado en otros lugares del país y llegaban solas o por los traslados de sus esposos.

A fines de la década del 40, la apertura de estudios secundarios con orientación docente en Comodoro Rivadavia representó una oportunidad para las hijas de los trabajadores petroleros. Sin embargo, muchas familias se resistían a que sus hijas se trasladaran hasta la ciudad. ¿Para qué hacerlo, si el destino de la mujer era formar una familia?

No es la intención generar un conflicto entorno a las costumbres de aquella época. Este texto tiene la intención de difundir parte de la historia local que posiblemente muchos desconocen.

En la búsqueda de más información sobre la vida de las mujeres, ADNSUR conversó con la profesora de Historia Luciana Lago, que compartió una reseña sobre unos de los trabajos que realizó con sus alumnas.

LAS MUJERES PATAGÓNICAS DEBÍAN SER ABNEGADAS

En 1929 comenzó a editarse la Revista Argentina Austral, que fue el principal canal de comunicación de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida como La Anónima.

Este supermercado llegó a Comodoro Rivadavia en 1908 y se instaló en San Martín y Güemes, lugar donde aún permanece y contaba con sucursales en los campamentos petroleros.

El punto de análisis de las historiadoras fue una columna de esta revista dedicada a las mujeres, cuya autora era Tamara. En sus párrafos enfatizaba la importancia de la serenidad, la amabilidad y la simpatía que debía tener el sexo femenino.

Promovía un estereotipo de mujer moderna que debía combinar una actitud conservadora y maternalista, pero con apertura a nuevas ideas y roles. Virtudes como el sacrificio, la rectitud y la abnegación eran indispensables para la mujer patagónica.

El hogar era el principal campo de acción de la mujer: madre, esposa y ama de casa, aunque Tamara advertía que no debía ser el único. Animaba a sus lectoras a cultivar otras aptitudes y a insertarse en el mercado laboral, sin descuidar sus responsabilidades domésticas.

La verdadera identidad de Tamara nunca fue revelada, y las historiadoras no pudieron determinar su identidad. Quedó la incógnita: ¿se trataba efectivamente de una mujer, o de un hombre que utilizaba ese seudónimo?

Algunas de las cuestiones detalladas anteriormente tenían que ver con el ámbito urbano de los campamentos. ¿Pero qué pasaba en el pueblo de Comodoro Rivadavia?

“En el pueblo no había demasiadas oportunidades laborales, aunque ofrecía más opciones que en los campamentos” indicó la licenciada en Historia Ana Infeld.

La historiadora explicó que, en la década del 30, el Hospital Municipal comenzó a formar enfermeras, lo que abrió nuevas posibilidades laborales. A su vez, las tiendas, librerías y los supermercados también incorporaban mujeres entre su personal.

LA PROSTITUCIÓN: UN TRABAJO REGLAMENTADO

En su proceso de investigación, la historiadora encontró documentación que reglamentaba el trabajo de las mujeres en general y, en especial, el de las prostitutas.

“La prostitución estaba reglamentada; las trabajadoras sexuales debían cumplir con requisitos específicos, como controles de salud y la obligación de permanecer en sus lugares de residencia”, comentó Infeld.

Entre aquellos archivos antiguos aparecieron registros de multas aplicadas a las prostitutas por salir fuera de los días estipulados. Sí, tal como se lee: solo podían abandonar el prostíbulo en jornadas determinadas. También se regulaba el número de mujeres permitido en cada casa y se exigía que todas tuvieran su propia habitación. No se admitían niños, de modo que las madres debían separarse de sus hijos cuando estos cumplían dos años.

Es curioso descubrir estos datos y muy interesante poder realizar esta práctica: tomar una foto y hacerse preguntas, más allá de lo que puede apreciarse en la superficie. Una imagen fotográfica en estos tiempos puede ser efímera. ¿Cuántas imágenes se toman al día con los celulares? ¿Qué cosas se retratan y para qué? ¿Qué pasará dentro de unos cincuenta años más, cuando otros miren las fotografías de este siglo?

Las fotografías compartidas en este informe pertenecen a familias comodorenses y hoy, después de décadas, se convirtieron en fuentes documentales que, puestas en contexto, posibilitan múltiples lecturas sobre la vida social del pasado. Su análisis en torno a las mujeres de Comodoro Rivadavia permite visibilizar sus roles, prácticas y condicionamientos en la primera mitad del siglo XX.

DATOS INTERESANTES

Todas las fotografías fueron facilitadas por la licenciada Viviana Bórquez, historiadora local y directora del Museo Ferroportuario Teodoro Nüremberg de Comodoro Rivadavia, bajo las siguientes indicaciones: “El uso de las imágenes debe destinarse a la difusión sin fines de lucro. Solicitamos no emitir copias de las fotografías fuera del fin para el cual son enviadas. Y cada vez que se utilicen, citar las fuentes correspondientes.”

Material bibliográfico

“Km 8. Comunidades urbanas y paisajes industriales”. Capítulo 4.Autores: Graciela Ciselli y Marcelo Hernández. “Pobres y prostitutas. Políticas sociales, control social y ciudadanía en Comodoro Rivadavia, 1929-1944”, de Ana Infeld. “Pioneras astrenses. El trabajo femenino en el pueblo de una compañía petrolera patagónica 1917-1962”, de Graciela Ciseeli. “Cuerpos, sensibilidades y emociones en las páginas femeninas de la revista argentina austral 1929-1933”, Capítulo 4 de Luciana Lago, Lorena Hernández, Gabriela Rodríguez, Paula Zuluaga, del trabajo “HISTORIA, MUJERES, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL”