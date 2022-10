Florencia de la V, contundente contra Gran Hermano 2022: "No avanzamos"

Flor de la V apuntó duramente contra Gran Hermano 2022 e hizo hincapié en los participantes del realty más famoso del país, principalmente sobre los cuerpos hegemónicos.

"Lo he vivido personalmente. Si yo hubiera tenido conciencia, no me hubiera operado a los 18 años, no lo hubiera hecho nunca. Lamentablemente la industria me llevó a hacer algo que yo no quería hacer. Mi cuerpo no lo necesitaba pero tenías que formar parte de ciertos estereotipos. Entonces estos mensajes lo único que hacen es eso”, inició en su descargo.

“Es toda la lucha que se está tratando de hacer, de desarmar los estereotipos que nos tratan de imponer a las mujeres por tratar de encajar en esto, eso es lo que preocupa. Poné esto pero poné otra voz. Poné otra mujer que pueda debatir esto”, agregó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“No pusieron ningún gordo. El promedio de peso es 70 kilos, le pusieron una balanza antes de entrar a la gente de Gran Hermano. Estamos viendo que en el mundo de la moda hay diversidad de cuerpos y lo aplican todas las marcas de lujo. A mí me sorprende que en GH eso no suceda, que no haya pasado. Es como si fuera el primer Gran Hermano, no avanzamos”, cerró la conductora.