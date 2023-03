Fito Páez rompió el silencio y lanzó una durísima crítica a la clase política

Este lunes, Fito Páez festejó sus 60 años y en el contexto, en una nota con Andy Kusnetzoff disparó contra los dirigentes del país.

"¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres", expresó. "Eso es lo que sabemos hacer muy bien y eso merece una autocrítica de la clase política, de la dirigencia de todos niveles", agregó Fito sobre la coyuntura política.

Sin miedo al que dirán y esperando alguna respuesta del otro lado, el cantante comparó el lugar que tiene los artistas y quienes hacen política dentro de la sociedad con sus respectivas responsabilidades: ”Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época. Pero no manejamos los países, no tenemos las responsabilidades. La gente que se ocupa de eso, que es montada para hacer esa tarea, necesita hacer un autocrítica delante de todos nosotros che”.

Sobre esta dura y prepotente respuesta por parte del artista Andy coincidió con él y agregó: “Lo que quiero decir es que la música para mí sí hace, la música acompaña mucho esos momentos duros difíciles. Te puede generar una alegría, un momento, te puedo gustar ir a ver una banda”.

A pesar de coincidir con este pensamiento del conductor de la radio Fito agregó que lo que no está bueno es que sea sucedánea y lo comparó con el mundial. Nos va a como el orto, somos campeones del mundo pum. Pasaron tres días y todo volvió”, destacó.