En una noche cargada de color, tradición y espíritu de compañerismo, el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia fue escenario de la 12ª elección de la Reina Nacional de Comunidades Extranjeras. El evento reunió a 12 jóvenes que lucieron sus trajes típicos y representaron con orgullo las raíces de sus colectividades.

La flamante soberana es Fiona Rodríguez Bellido, representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe. La nueva reina fue coronada por su predecesora, Sofía Piguala de la Asociación Italiana.

Cómo quedó la corte real 2025

Reina Nacional: Fiona Rodríguez Bellido – Asociación Cultural Argentino Árabe.

Primera Princesa: Oriana Valentina Flamig – Asociación Alemana Deutscher Verein.

Segunda Princesa: Tiziana Zeni Bernardi – Asociación Italiana de Socorros Mutuos.

Además, la representante de la Asociación Euskal Etxea, María Juliana Baztan, fue elegida por sus pares como "mejor compañera", un reconocimiento que reflejó el clima de unidad que prevaleció durante la velada.

¿Quiénes fueron las candidatas?

Las 12 jóvenes que compitieron por la corona, representando a sus comunidades, fueron:

Valentina Murtagh Sánchez – Asociación Irlandesa Shiga Draoi

Zaira Aixa Allerborn – Asociación de Estados Independientes Ex-Soviéticos

Carla Abril Alonso de Sousa Inacio – Asociación Portuguesa de Socorros Mutuos

Agustina Belén Areas – Asociación Brasileña

Tiziana Zeni Bernardi – Asociación Italiana de Socorros Mutuos

Agostina Maieron Ferreyra – Centro Gallego de Socorros Mutuos

Morena Abril Canteli – Centro Asturiano

Oriana Valentina Flamig – Asociación Alemana Deutscher Verein

Fiona Rodríguez Bellido – Asociación Cultural Argentino Árabe

María Juliana Baztan – Asociación Euskal Etxea

Pierina Noel Toledo Prada – Casa de Andalucía

Valentina Micaela Costes – Asociación Polonesa Dom Polski

Cada candidata contó con su propia hinchada, que acompañó con banderas, aplausos y cantos, generando un clima de fiesta y orgullo cultural.

Por su parte, la reina saliente, Sofía Piguala, de la Asociación Italiana, concluyó su reinado de un año, en el que fue acompañada por Valentina Álvarez Marcos (Asociación Portuguesa) como primera princesa y Daiana Laime (Centro de Residentes Bolivianos) como segunda princesa.

El evento se enmarca en la Feria de las Comunidades Extranjeras, que se desarrollará el 12, 13 y 14 de septiembre en el Predio Ferial. Durante esas jornadas, el público podrá disfrutar de gastronomía típica, danzas tradicionales, música y diversas expresiones culturales que celebran la diversidad de Comodoro y la región.