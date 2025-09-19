El Gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, implementó una serie de modificaciones en el régimen de feriados nacionales a través del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Esta normativa establece nuevas reglas para los feriados trasladables, que impactarán directamente en el calendario de 2026, con la intención explícita de promover el turismo interno mediante la generación de más fines de semana largos.

La medida, firmada también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya está en plena vigencia y abre un nuevo escenario para la planificación de actividades sociales, comerciales y turísticas en todo el país.

CAMBIOS CLAVE EN LOS FERIADOS TRASLADABLES

La modificación principal introducida por el Decreto 614/2025 consiste en que los feriados que coincidan con días sábado o domingo podrán ser trasladados al viernes anterior o al lunes posterior.

Esta posibilidad no estaba contemplada explícitamente en la Ley 27.399, vigente hasta ahora, lo que generaba que algunos feriados pasaran desapercibidos en términos de impacto económico y social cuando caían en fin de semana. Con esta nueva facultad, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad de aplicación y tendrá la potestad de decidir el traslado efectivo de cada feriado alcanzado por la medida, en función de criterios que impulsan la creación de fines de semana largos.

Esta facultad discrecional busca evitar que se pierda la oportunidad de fomentar el turismo y dinamizar economías regionales, algo fundamental para las provincias que dependen del movimiento turístico en estas fechas. La lógica detrás del decreto es clara: al trasladar feriados a viernes o lunes, se genera un tiempo extendido de descanso que incentiva viajes cortos, consumo en alojamientos, gastronomía y otros servicios relacionados.

EL GRAN OBJETIVO DE LA NUEVA MEDIDA

El cambio en la reglamentación de los feriados trasladables se inscribe en un contexto de búsqueda de reactivación económica desde distintas perspectivas. En particular, desde el Ejecutivo de Milei se promueve la reactivación del turismo interno como un motor para la economía local, especialmente en un país donde esta actividad representa una parte sustancial en términos de generación de empleo y movimiento de la economía regional.

"Honrar la condición de feriados trasladables" es la frase que utiliza el decreto para justificar la flexibilización, apuntando también a evitar pérdidas de espacios de descanso que históricamente se daban cuando los feriados caían en fin de semana sin posibilidad de moverlos.

Con esta estrategia, el Gobierno aspira no solo a ofrecer más días de descanso para los ciudadanos sino también a dinamizar el sector turístico, que tiene impacto en servicios hoteleros, transporte, gastronomía y actividades culturales y recreativas. Se abre así un horizonte favorable para provincias cuyos ingresos dependen en buena medida de la llegada de visitantes durante estos fines de semana largos.

Los ciudadanos ya pueden comenzar a planificar sus actividades del 2026 contando con estos nuevos desplazamientos que favorecen el descanso prolongado en ciertos meses del año. Para el sector turístico representa una oportunidad clave para diseñar ofertas y promociones que atraigan visitantes a destinos nacionales.

Este anuncio es parte de un paquete más amplio de medidas del Gobierno de Javier Milei orientadas a generar nuevas dinámicas sociales y económicas, buscando construir un calendario que maximice la productividad y el disfrute ciudadano. La expectativa es alta, sobre todo porque en el pasado la falta de traslado efectivo de ciertos feriados reducía sensiblemente el impacto positivo que estos días habían tenido tradicionalmente.

FERIADOS INAMOVIBLES Y TRASLADABLES PARA 2026

El calendario de feriados de 2026 contempla divisiones claras entre días inamovibles y trasladables. Destacan los siguientes:

FERIADOS INAMOVIBLES

1 de enero (jueves): Año Nuevo

(jueves): Año Nuevo 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

(lunes y martes): Carnaval 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

(martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 y 3 de abril (jueves y viernes): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo

(jueves y viernes): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

(viernes): Día del Trabajador 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

(lunes): Día de la Revolución de Mayo 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

(sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 9 de julio (jueves): Día de la Independencia

(jueves): Día de la Independencia 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

(martes): Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre (viernes): Navidad

FERIADOS TRASLADABLES

17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

(miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado) 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado al lunes)

(lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado al lunes) 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado al lunes)

(lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado al lunes) 20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado al viernes para formar fin de semana largo)

Este esquema ya permite vislumbrar los fines de semana largos que serán eje de diferentes actividades recreativas, comerciales y culturales durante el 2026.

CUÁLES SON LOS FINES DE SEMANA LARGO EN 2026

Desde el Ejecutivo se anticipa que varios fines de semana largos serán puntos estratégicos para la generación de turismo nacional, con énfasis en destinos regionales y la promoción de circuitos accesibles para amplios sectores de la población. Estos son algunos de los fines de semana largos confirmados y en expectativa:

Carnaval extendido: desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, con el feriado de Carnaval en lunes y martes, ofreciendo un período de descanso prolongado para arrancar el año.

desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, con el feriado de Carnaval en lunes y martes, ofreciendo un período de descanso prolongado para arrancar el año. Semana Santa y Día de Malvinas: entre jueves 2 y domingo 5 de abril, combinación de feriados inamovibles que generan un descanso de cuatro días consecutivos.

entre jueves 2 y domingo 5 de abril, combinación de feriados inamovibles que generan un descanso de cuatro días consecutivos. Fin de semana largo en noviembre: del viernes 20 al domingo 22, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional al viernes, se asegura un fin de semana extendido para explorar distintas regiones.

Además, resta confirmar si el Gobierno dispondrá feriados "puente", que son días laborales intermedios que a menudo se convierten en no laborales para fomentar aún más la actividad turística y el movimiento comercial. Estos feriados suelen anunciarse por decreto presidencial meses antes de los períodos vacacionales, y se espera que en próximos meses haya novedades respecto a esta modalidad para el calendario del 2026.