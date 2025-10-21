Durante décadas, un aroma familiar y reconfortante fue parte de los hogares y reuniones de muchas familias argentinas. Esa fragancia, que despertaba recuerdos y antojos, provenía de una fábrica de snacks que logró convertirse en un símbolo de identidad y tradición.

Hoy ese capítulo está por cerrarse definitivamente. La emblemática empresa enfrenta la subasta de todos sus bienes y activos tras la declaración de quiebra en marzo de 2025, marcando el fin de una historia que acompañó a generaciones enteras.

Fundada en 1952 por el inmigrante español Gonzalo García, la fábrica Gonzalo Snacks en Guaymallén, Mendoza, se convirtió en un ícono del copetín. Sin embargo, su historia llega a su fin: la Justicia concursal ordenó el remate total de la empresa.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

El remate será el próximo 7 de noviembre, bajo modalidad electrónica, y tendrá una base de $280 millones. La martillera H. María Manucha estará a cargo de la subasta, que incluye dos inmuebles (en calles Berutti y Maza), toda la maquinaria industrial, mobiliario, un vehículo de empresa y la marca registrada “Gonzalo Snacks”, inscripta en la Clase 29 del Boletín Oficial de marcas.

El cierre de la empresa, ocurrido en diciembre de 2024, tomó por sorpresa a sus 24 empleados, que hasta ese momento intentaban mantenerla activa. “Nos comunicaron por WhatsApp que no iba a abrir hasta nuevo aviso. Nos quedamos sin trabajo justo antes de las fiestas”, recordó Luis Sartorio, empleado con más de tres décadas en la planta.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

EL FINAL DE UNA MARCA EMBLEMÁTICA

La historia de Gonzalo comenzó de forma artesanal. Gonzalo García cocinaba papas fritas para compartir con amigos, hasta que la demanda lo obligó a ampliar. Su hijo José Antonio García Requeño tomó la posta, y la empresa vivió su apogeo en los años 90, cuando se asoció con el fundador de Supermercados Vea, José Ángulo, para expandir la producción de papas, palitos, pororó, tutucas y puflitos.

A pesar del fallecimiento del fundador en 2010, sus hijos y nietos continuaron con el legado. Pero en 2024, una fuerte helada dañó la cosecha de papas, insumo principal, y se agravó la situación financiera. Las ventas cayeron, se acumuló una deuda superior a los 130 millones de pesos, y ARCA (ex AFIP) encabeza los reclamos con $75 millones impagos.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Los empleados cobraban sus sueldos en dos partes y la planta fue cerrando lentamente. La esperanza de conformar una cooperativa se truncó con el fallo judicial.

QUÉ ES LO QUE SE VA A REMATAR

Según el expediente del Segundo Juzgado de Procesos Concursales, los bienes serán vendidos en bloques e incluyen dos propiedades ubicadas en Dorrego; el equipamiento industrial completo, como peladoras, cortadoras, balanzas, compresores y selladoras; además de sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad y computadoras. También se subastará un vehículo de la empresa y la marca registrada “Gonzalo Snacks”, que permitirá continuar la actividad bajo ese nombre. Los interesados podrán visitar los bienes el 29 de octubre.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

“El monto base es mucho menor a lo que nos deben, pero al menos podríamos recuperar algo. Las máquinas están bien, se podría volver a producir”, señaló Sartorio, quien aún guarda la esperanza de que algún comprador retome el legado de la empresa.

“Somos grandes, muchos trabajamos acá toda la vida. Nos gustaría que alguien la recupere y siga haciendo esas papas que fueron parte de nuestra historia”, concluyó.

Con información de BAE Negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR