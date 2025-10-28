El comienzo de noviembre traerá un fin de semana largo para los trabajadores del sector público en Chubut. El próximo 3 de noviembre será feriado provincial “no laborable”, por lo que no habrá actividad en las dependencias estatales ni clases en las escuelas.

La fecha conmemora un hecho histórico protagonizado por Casimiro Biguá, cuando los pueblos tehuelches y mapuches juraron lealtad a la bandera argentina a orillas del arroyo Genoa.

El feriado está establecido por la ley provincial Nº 547, vigente desde 2014, que en su artículo 1º señala: “Institúyase el día 3 de noviembre de cada año como feriado no laborable en el territorio de la provincia de Chubut, en conmemoración del día en que las tribus tehuelches y mapuches le juraron fidelidad y lealtad a orillas del arroyo Genoa a la bandera argentina”.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

De esta manera, solo los empleados públicos y el personal que depende del Estado podrán disfrutar del descanso extendido, mientras que el resto de las actividades privadas funcionará con normalidad.

Por qué es feriado el 3 de noviembre en Chubut

El cacique Casimiro Biguá, por intermediación del perito Francisco Moreno, llegó a entrevistarse con Mitre, consciente de la precariedad territorial que existía en el sur de la República, prácticamente deshabitado y fácilmente penetrable por los enemigos, que no eran pocos.

A través de ese tratado, firmado el 5 de julio de 1866, los caciques del sur del país se comprometieron a cuidar las incipientes poblaciones, incluso de los malones de otros pueblos originarios más hostiles, y a proteger los pocos asentamientos de origen europeo ubicados en ese vasto territorio, que solo contaban con poblaciones estables en Patagones y la colonia galesa del valle inferior del río Chubut, que había llegado en 1865.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Con posterioridad, el 3 de noviembre de 1869, Biguá protagonizó el hecho histórico que se evoca como feriado provincial: ese día el cacique, junto con otros líderes nativos, se congregó en la precordillera chubutense para jurar lealtad a la bandera. Ese momento, además, está grabado en un mural presente en el ingreso a la Casa de Gobierno en Rawson, realizado por el artista plástico Alejandro Lanoél, bajo el título «El juramento de Casimiro Biguá». Biguá, cacique, nació en 1819.

Cuántos feriados nacionales del 2025 quedan

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Feriados con fines turísticos