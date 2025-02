El verano se resiste a ceder terreno en Neuquén y, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el próximo fin de semana traerá jornadas de calor intenso, cielos despejados y poco viento. Mientras tanto, en la zona cordillerana podrían registrarse precipitaciones aisladas el sábado.

Los neuquinos deberán prepararse para un fin de semana caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 35°C en la tarde. La mínima se ubicará en 17°C, y el viento, aunque no será extremo, podría alcanzar ráfagas de 50 km/h al anochecer.

En Zapala, la máxima será de 31°C con una mínima de 8°C. Se esperan algunas nubes dispersas, y el viento soplará con ráfagas de hasta 57 km/h al caer la noche.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el sol no dará tregua: el termómetro trepará hasta los 34°C, con una mínima de 12°C. El viento no superará los 38 km/h al atardecer.

El verano no se rinde en Neuquén y se extiende acompañado de vientos

Para el Norte Neuquino, en Chos Malal, se espera una máxima de 30°C y una mínima de 9°C, con cielo despejado y ráfagas que rondarán los 33 km/h.

El fin de semana en Villa La Angostura será más fresco. El pronóstico indica una máxima de 20°C y una mínima de 0°C, con cielo mayormente despejado. Sin embargo, el viento podría alcanzar los 30 km/h y no se descartan precipitaciones aisladas.