Fin de la polémica: Maratea contó para qué usará parte de la colecta de Independiente

Este jueves al mediodía el influencer Santiago Maratea realizó una conferencia de prensa en el estadio de Independiente de Avellaneda, en donde dio inicio a la campaña de colecta para poder juntar dinero y pagar las deudas que mantiene el club.

En las últimas horas varios rumores se centraron en apuntar contra el influencer y aseguraban que se iba a quedar un porcentaje de lo juntado.

Llevar a cabo esta propuesta no fue nada sencillo. Existen muchos pasos burocráticos y legales para darle formalidad. Todo eso representa gastos monetarios. Por eso, el ideólogo de esta colecta explicó este tema.

“Entiendo que hay un rumor, rico, entiendo que a mucha gente le debe gustar expandirlo un poquito, que es que yo me estoy llevando el 20% de todo lo recaudado”, soltó Maratea de arranque.

“Lo que yo me llevaría, si queres mal informar, es un 5% que ni siquiera es todo para mi, sino que es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso”.

Esta situación estuvo corriendo durante estos últimos días y generó cierta desconfianza en los hinchas. Por eso, el influencer no tardó en cortarlo de raíz.

Además, le habló a los hinchas: “Si les parece que es correcto que se paguen los costos, se pagarán. El que no quiere no paga. Acá nadie está obligado a nada. El que confía, que confíe y yo siempre respeto mucho esa confianza que la gente me da”.

Al mismo tiempo, avisó que no hay manera de lanzar esta colecta en el marco legal sin pagar los gastos correspondientes.

Además, se animó a bromear con los comentarios que le llegan en las redes sociales. “Esto no es un porcentaje de un negocio. No es una torta a dividir. Hay que pagar un costo”.

Y aclaró: “Esto es una obligación. Yo me lo enteré firmando el fideicomiso. El fiduciario es un trabajo. Para toda la gente que me invitaba a agarrar la pala, la agarré hace tres semanas y ya la quiero tirar a la mierda. Es un trabajo muy grande y una responsabilidad muy grande”.