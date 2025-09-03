Figueroa y Cimolai inauguraron una red de gas y firmaron convenios para cloacas y pavimento

Este miércoles, la ciudad de Centenario vivió una jornada marcada por anuncios y obras clave. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai encabezaron la inauguración de la red de gas en 13 manzanas del barrio Bella Vista, que permitirá que 156 familias accedan al servicio. La obra demandó una inversión de 189 millones de pesos y fue ejecutada por la empresa Instalquen.

En paralelo, se firmó un convenio para avanzar con 96 nuevas conexiones domiciliarias, que implicarán otros 169 millones de pesos de inversión. Estas acciones se enmarcan en el plan Gas en tu Hogar, financiado con fondos provinciales y considerado prioritario en el segundo Pacto de Gobernanza entre la provincia y el municipio. En total, se proyecta alcanzar a 2.500 usuarios en la localidad.

Obras cloacales de gran impacto

Además, se rubricó el contrato para ejecutar el colector cloacal Este – Ruta 7, una obra estratégica que beneficiará a 6.400 familias de los barrios Mercer, Gacén, Eucaliptus, Vanícola, Río Sereno y el Club del Sindicato de Petroleros Privados. Con un presupuesto de 1.906 millones de pesos, el proyecto también cubrirá futuros desarrollos urbanos de ese sector.

Las autoridades recorrieron además los trabajos de pavimento en el barrio 173 Viviendas, donde se ejecutan 25 cuadras de asfalto con reacondicionamiento de cordones cuneta. También verificaron el avance de la red cloacal en el barrio Caprichos del Sol, que incluye conexiones domiciliarias para los vecinos.

Figueroa destacó la coordinación entre provincia y municipio para garantizar servicios esenciales: “Cuando las obras no se detienen, se genera un círculo virtuoso en el cual los vecinos también pueden contribuir a que otro vecino acceda a esa mejora que tanto espera”, sostuvo.

El mandatario provincial subrayó que estas obras representan un cambio de vida: “Es fundamental poder lograr cloacas, pavimento y acceso al gas natural para que las familias vivan un invierno de manera cálida y digna”.

Un día histórico para la ciudad

El intendente Cimolai coincidió en la importancia de los anuncios: “Hoy estamos con más de 2.500 conexiones domiciliarias de gas en marcha, algo impensado para Centenario. Se acabó el invierno duro para muchas familias”.

Cimolai calificó la jornada como “histórica”, no solo por la inauguración de la red de gas sino también por la firma del inicio de una obra tan significativa como el colector cloacal. “El compromiso con el gobernador fue hacer las obras que los vecinos necesitaban, y hoy estamos cumpliendo”, expresó.