El gobernador Rolando Figueroa repasó los principales ejes de sus primeros veinte meses de gestión en la provincia del Neuquén, destacando como principio rector la transparencia en la administración pública. El mandatario convocó a su gabinete a exponer lo realizado en cada área con el objetivo de evaluar avances, detectar errores y, de ser necesario, corregir el rumbo.

“Tenemos que decir lo que hacemos y hacer lo que decimos”, remarcó Figueroa en los encuentros de trabajo. Según explicó, el desafío principal fue administrar un escenario complejo, con deudas heredadas y déficit en infraestructura, lo que obligó a gestionar recursos de manera estricta y a buscar financiamiento externo tras mejorar la calificación crediticia provincial.

Regionalización y pactos de gobernanza

Entre los puntos destacados, el gobernador valoró la articulación con los gobiernos locales a través de los Pactos de Gobernanza I y II, así como la política de regionalización, que busca equilibrar el desarrollo territorial y generar oportunidades en todo Neuquén.

Cambios en la estructura estatal

Durante este período se modificaron dependencias ministeriales, eliminando intermediaciones de organizaciones sociales y fortaleciendo a las empresas públicas para asumir obras. Además, se redujo la planta política y se priorizó a empleados de planta permanente para asumir nuevas funciones, sin incrementar la nómina.

Controles en el empleo público

Se implementaron mecanismos de control que permitieron detectar agentes que registraban asistencia sin trabajar o que presentaban licencias médicas apócrifas, generando sumarios y denuncias. También se exigió a la planta política la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y se aplicaron evaluaciones periódicas de desempeño.

Medidas contra la corrupción y eliminación de privilegios

Con la consigna de “tolerancia cero”, el Ejecutivo impulsó la Ley de Ficha Limpia, que impide a personas procesadas por la Justicia ocupar cargos públicos. Se dispuso la baja de agentes condenados, con faltas graves o ausentismo reiterado, y se inició el recupero de sueldos cobrados de manera indebida.

En paralelo, Figueroa renunció a la jubilación de privilegio y promovió la eliminación de subsidios injustificados. También se revisaron las cuentas públicas heredadas, eliminando gastos como alquiler de vehículos y de celulares corporativos.

Se establecieron reglas claras para proveedores del Estado, cancelando contratos perjudiciales y reduciendo costos, por ejemplo, en la compra de medicamentos para el sistema de salud.