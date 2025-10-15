Fiebre amarilla: 150 muertes en países limítrofes y la incertidumbre sobre el acceso a la vacuna en Chubut

El avance del brote de fiebre amarilla en la región generó una ola de preocupación sobre la capacidad de acción de los sistemas de salud ante una enfermedad con una tasa de letalidad estimada del 42% (350 contagios confirmados y 150 muertes).

En ese contexto regional convulso, Argentina juega al filo del equilibrio: mientras el Ministerio de Salud de la Nación pretende reforzar su estrategia preventiva, en provincias como Chubut surge una gran incertidumbre sobre la disponibilidad real de la vacuna para sus ciudadanos, sobre todo para quienes planean viajar.

El Gobierno nacional ya confirmó que enviará 44.600 dosis a zonas de riesgo como Formosa, Misiones, Corrientes y departamentos específicos de Jujuy, Salta y Chaco.

Estas se suman a las 425.100 vacunas distribuidas durante 2025. El país reafirma que mantiene una situación epidemiológica estable, sin casos autóctonos desde 2009 y sin importaciones desde 2018, pero reconoce que el escenario exterior obliga a fortalecer la vigilancia y la prevención.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

Un brote regional que se expande

Los reportes sucesivos de la OPS muestran un crecimiento de la actividad viral de fiebre amarilla en 2025, con brotes activos en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia, particularmente en la zona de Tarija, cercana a la frontera con Argentina.

En Brasil ya se han notificado epizootias (muertes o contagios en primates no humanos) en estados como Minas Gerais y São Paulo, un indicio de propagación en reservorios naturales. En Bolivia se documentó un caso humano en el departamento de Tarija.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Estos hechos son particularmente alarmantes porque, desde el punto de vista epidemiológico, pueden anunciar contagios en zonas antes consideradas seguras si no se actúa con prevención y vigilancia activa.

Las medidas nacionales frente al riesgo

Para blindarse ante una posible penetración del virus, el Ministerio de Salud definió una estrategia que combina vigilancia, focalización de vacunación y coordinación interjurisdiccional:

Enviar 44.600 dosis nuevas a provincias con riesgo viral confirmado: Formosa, Misiones, Corrientes y algunas zonas de Jujuy, Salta y Chaco.

Fortalecer la vigilancia activa de mosquitos y primates, apoyándose en laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico con capacidad molecular para detectar el virus.

Hasta ahora, se han analizado 142 casos sospechosos en humanos y 5 epizootias , todos con resultados negativos .

, . En zonas sin riesgo de transmisión, la vacunación gratuita solo se aconseja a quienes viajan a territorios con circulación comprobada. La dosis debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje.

En agosto de 2025 se estableció una medida clave: la vacuna gratuita se limita a las zonas de riesgo, lo que deja afuera del acceso público gratuito a muchas otras jurisdicciones.

Esta restricción, aunque justificada por la cartera sanitaria bajo criterios de optimización de recursos, ha generado inquietudes en distintos sectores, que señalan un posible desfinanciamiento de la prevención en aquellos que no viven en zonas endémicas pero sí viajan.

Chubut y la incertidumbre: ¿Habrá vacunas?

En el contexto de este escenario nacional, desde Chubut emergen voces con dudas e interrogantes sobre la implementación local de la política de vacunación. Una referente de la Secretaría de Salud provincial señaló a ADNSUR: “No hay datos. Es incierto con respecto a la disponibilidad de la vacuna porque el Ministerio de Salud sacó un comunicado verbal de que no va a estar más disponible en vacunatorios para los viajeros y, la verdad, que se empezó a restringir un poco la accesibilidad. Así que, la verdad, no hay nada oficial todavía”.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Un comunicado firmado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Asociación Argentina de Microbiología (AAM), la Sociedad Argentina de Medicina y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) solicitó al Gobierno que revea su decisión de restringir la gratuidad de la vacuna.

Pero la preocupación no es solo por los argumentos institucionales: la funcionaria también advirtió sobre una paradoja normativa preocupante: “A nosotros, si viajamos a otros países, nos piden la vacunación de la fiebre amarilla porque en el mundo nosotros estamos catalogados como país endémico de fiebre amarilla. Entonces, solo por ser argentinos estamos catalogados de portadores, digámoslo así, de fiebre amarilla. Es un error, pero así están las normas internacionales”.

Demoras en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré: hay filas de más de 4 km para cruzar hacia Chile

“La vacuna para viajar es una vacuna a virus atenuado; no se puede adquirir en la farmacia porque no está disponible acá en esta región”, agrega la funcionaria. Desde su rol de médico especializado en salud del viajero, advierte que el contraste entre exigencias internacionales de vacunación y la realidad local de inaccesibilidad puede dejarnos en un estado de desprotección.

Riesgo latente y escenarios de vulnerabilidad

Aunque Argentina no presenta casos confirmados ni transmisión local activa, los especialistas advierten que la mera existencia del virus en países vecinos ya implica un riesgo, sobre todo si algún caso importado no se detecta a tiempo.

El vector Aedes aegypti, presente en muchas regiones del país, puede actuar como puente para la circulación urbana si se rompe la cadena de contención. También existe el temor de que personas viajen sin estar vacunadas, contraigan la enfermedad y vuelvan al país, iniciando una cadena de transmisión local si las condiciones lo permiten.

Un colegio técnico de Comodoro trabaja en la creación de un auto sustentable y pide apoyo para completarlo

Un escenario crítico en Chubut sería el de viajeros o migrantes que vuelvan de regiones con circulación viral y presenten síntomas compatibles con fiebre amarilla, pero sin haber estado vacunados, y con un sistema local desconectado o con demoras en diagnóstico molecular.