Este viernes 15 de agosto, el Centro Astronómico Trelew se convertirá en un espacio mágico para que los chicos exploren el universo de una manera única.

El Festival para pequeñas estrellas invita a disfrutar de una tarde repleta de actividades pensadas para despertar la curiosidad y la imaginación, combinando ciencia, juego y asombro en el Centro Astronómico más austral del mundo.

Desde las 17 hasta las 21, los participantes podrán observar el Sol y el cielo nocturno con telescopios, embarcarse en viajes virtuales por el cosmos en el planetario junto a Juan, construir cohetes que luego serán lanzados y armar un Sistema Solar con materiales didácticos.

Los más pequeños tendrán su propio espacio de diversión con una plaza blanda, mientras que la jornada promete, además, sorpresas especiales y la libertad de participar en todas las actividades disponibles.

El evento se desarrollará en el Centro Astronómico Trelew, ubicado en Luis Feldman y Av. Edwin Roberts, dentro de la Reserva Natural Municipal Laguna Cacique Chiquichano. La entrada general para niños desde los 4 años tiene un valor de $10.000, con una promo especial para hermanos de $15.000 por dos entradas. Los padres podrán colaborar “a la gorra” y habrá servicio de buffet para compartir en familia.

Las entradas se venden este jueves, de 15 a 19, en el Centro Astronómico. También se pueden adquirir realizando una transferencia al alias acruxastroturismo.mp y enviando el comprobante junto con el nombre de la persona que reserva al WhatsApp 280 4182471.