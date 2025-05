Un paseo habitual terminó en una pesadilla para Julia Espinosa, vecina de la ciudad de Neuquén, quien fue atacada por un pitbull suelto mientras caminaba con su perro en el Paseo de la Costa. El hecho ocurrió el viernes pasado, a plena luz del día, en una zona altamente transitada. El animal estaba bajo el aparente cuidado de una adolescente que no logró contenerlo. “Me mordió la pierna, me arrastró. Si me tiraba al piso, me mataba”, relató con angustia la mujer.

Julia terminó con heridas profundas y fue trasladada al Hospital Castro Rendón, donde recibió las primeras curaciones. “Estoy con antibióticos, puntos y una herida que no se pudo cerrar del todo por el riesgo de infección”, explicó. Más allá del dolor físico, el impacto emocional fue devastador. “No estás preparado para algo así, en segundos cambió todo. No tenés herramientas para defenderte ni contención de nadie en ese momento”, sostuvo.

El ataque dejó al descubierto la falta de control sobre los perros considerados de razas potencialmente peligrosas, como los pitbulls, tanto en Neuquén como en distintas localidades de Río Negro. Aunque existen ordenanzas que obligan al uso de correa y bozal, muchas veces no se fiscaliza ni se aplican sanciones. En plazas y parques es común ver animales sueltos, sin supervisión y, en ocasiones, a cargo de menores.

La respuesta del Estado es casi inexistente y la responsabilidad ciudadana, escasa. Espinosa pidió sanciones económicas más severas y mayor presencia de personal de control: “Esto se soluciona con multas altas. No puede ser que cada uno haga lo que quiere en los espacios públicos”.