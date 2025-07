Cuando el calendario marca el arribo del mes de agosto, los argentinos suelen mirar con atención las fechas que pueden significar un respiro en medio de la rutina laboral. Sin embargo, este agosto de 2025 llega con una realidad algo limitada en cuanto a feriados y períodos de descanso oficiales. Apenas dos fechas emergen con un estatus especial dentro del octavo mes del año: un feriado nacional consolidado y un día no laborable decretado con fines turísticos, que no siempre garantiza descanso para todos.

La dinámica de estos días con estatus especial pone en relieve las complejidades del sistema laboral argentino y su regulación, particularmente en un contexto donde la posibilidad de un fin de semana largo no es igual para todos.

En este sentido, la creación del feriado puente responde a una estrategia gubernamental para dinamizar el turismo interno, especialmente en destinos regionales que pueden beneficiarse del flujo de visitantes durante estos fines de semana largos. Esta política busca no solo fomentar la actividad económica sino también distribuir la demanda turística a lo largo del año, evitando la concentración en temporadas específicas.

Para el sector turístico, estos días representan una oportunidad para aumentar la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local, generando un impacto positivo en las economías regionales.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Es fundamental entender que no todos los días de descanso tienen el mismo tratamiento legal. Los feriados nacionales implican descanso obligatorio para los trabajadores, y si deben trabajar, tienen derecho a cobrar el doble de su salario habitual.

En cambio, los días no laborables son optativos para los empleadores, quienes pueden decidir si sus empleados trabajan o no. En caso de trabajar, el pago es al salario normal, sin recargos adicionales.

Esta distinción es clave para empleadores y empleados, ya que impacta en la organización laboral y en los costos para las empresas.

EL GOBIERNO CONFIRMÓ EL FERIADO EN AGOSTO DE 2025: ¿CUÁNDO SERÁ?

El 17 de agosto, domingo, se conmemora en todo el país el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, prócer y padre de la independencia argentina. Este feriado nacional es uno de los más significativos del calendario patriótico argentino, pero en 2025 se presenta en un contexto poco propicio para quienes esperaban un fin de semana largo.

Al caer en domingo, el feriado no se traslada a un día hábil posterior, según lo establece la Ley 27.399, que regula el traslado de feriados nacionales sólo cuando estos caen martes, miércoles, jueves o viernes.

Esta norma deja a los trabajadores con un día festivo que coincide con su día de descanso habitual, lo que implica que el disfrute de un día libre “extra” queda suspendido para ese año. Para aquellos que deben trabajar el domingo 17, rige el pago doble correspondiente, según lo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), normativa que protege el descanso y la remuneración de los empleados durante los feriados nacionales.

QUIÉNES TRABAJARÁN Y QUIÉNES NO EL 15 DE AGOSTO DE 2025

Ante la imposibilidad de obtener un fin de semana largo oficial, el Gobierno Nacional optó por decretar el viernes 15 de agosto como día no laborable, aunque con una condición particular: queda a discreción de cada empleador conceder o no la jornada libre.

Esta medida busca estimular el turismo interno y ofrecer una oportunidad de descanso previa al feriado nacional, abriendo la chance de un fin de semana extendido para quienes puedan liberarse del trabajo.

Esta figura del día no laborable con fines turísticos tiene particularidades importantes. A diferencia del feriado nacional, el viernes 15 no implica un cese obligatorio de las actividades laborales ni el pago doble al trabajar.

El empleador puede decidir si otorga o no el descanso, y en caso de que la jornada se realice, la remuneración es la habitual salvo algún convenio específico que estipule lo contrario.

Este esquema, si bien genera una expectativa positiva para algunos sectores, también genera incertidumbre y diferencias en el acceso al descanso. Mientras en algunos empleos y rubros es probable que se conceda el día libre, otras actividades productivas y servicios esenciales continuarán con la jornada habitual.

Para los trabajadores, esto implica que la posibilidad de disfrutar de un "puente" o fin de semana largo dependerá directamente del criterio de sus empleadores y de los acuerdos que puedan regir en las diferentes convenciones colectivas. Por su parte, los empleadores deben equilibrar la promoción del turismo interno con la continuidad operativa de sus negocios.

LOS FERIADOS QUE QUEDAN DEL 2025 EN ARGENTINA

El detalle de los feriados y días no laborables restantes hasta fin de año es el siguiente:

Agosto: San Martín y un Fin de Semana Largo

Viernes 15 de agosto: Día no laborable puente. Esta fecha se suma como un feriado turístico, pensado para fomentar la actividad económica en el sector.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Aunque es un feriado trasladable, este año coincide con el domingo, por lo que no se genera un fin de semana largo adicional.

Sin embargo, el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 conforman un fin de semana largo para quienes puedan aprovechar el día no laborable puente.

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado es trasladable, pero en 2025 cae domingo, por lo que no modifica la rutina semanal.

Noviembre: Soberanía Nacional y Otro Fin de Semana Largo

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre.

Acá se produce otro fin de semana largo: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, ideal para una escapada primaveral.

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, permite un fin de semana largo (sábado 6, domingo 7 y lunes 8).

Jueves 25 de diciembre: Navidad. Aunque cae jueves, no se traslada, por lo que no genera fin de semana largo, pero sí un día de celebración y descanso en todo el país.

Estos feriados no solo representan momentos para descansar, sino que también generan un importante movimiento turístico en todo el país, impulsando la economía local y ofreciendo a los argentinos la posibilidad de conocer diferentes destinos o disfrutar de su tiempo en familia.