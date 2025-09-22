Feriados 2025: en noviembre habrá un fin de semana largo de cuatro días
El Gobierno modificó los feriados trasladables: lo principal es que, desde ahora, los que caigan sábado o domingo podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior
El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció mediante el Decreto 614/2025 un cambio en la política de feriados que incluye el adelanto de un día no laborable y la confirmación de un fin de semana largo de cuatro días en noviembre.
La medida, dispuesta en plena campaña electoral, busca dinamizar la actividad del turismo y la gastronomía, sectores particularmente afectados por la caída del consumo, al incentivar la circulación de personas, aumentar la ocupación hotelera y potenciar la demanda en restaurantes y comercios vinculados.
Esta decisión, formalizada a través del Decreto 614/2025, introduce nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más pausas extendidas para fomentar el turismo.
La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba.
Según supo Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.
El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso
Tras esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:
- Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.
- Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: fin de semana.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Este "enroque" permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.
¿Y octubre?
El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno podría decidir trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13. Esta definición se conocerá en las próximas semanas, pero ya genera expectativas en el sector turístico.