Con la llegada del esperado fin de semana largo de agosto, muchos argentinos se preparan para disfrutar de unos días de descanso y esparcimiento. Sin embargo, en 2025 el viernes 15 de agosto será un día particular: un día no laborable con fines turísticos, decretado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1027/2024.

Este tipo de medidas responden a una estrategia para impulsar el turismo interno y, en consecuencia, a la economía regional. Según la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo puede designar hasta tres días no laborables o feriados por año para esta finalidad. Para 2025, el pasado 2 de mayo, este 15 de agosto y el próximo 21 de noviembre fueron seleccionados para potenciar el turismo local.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Pero esta figura suele generar dudas y confusiones: ¿qué implica ser un día no laborable y cómo impacta en el trabajo y el pago de los empleados, tanto del sector público como del privado?

¿POR QUÉ EL VIERNES 15 DE AGOSTO ES DÍA NO LABORABLE EN ARGENTINA?

El motivo detrás de esta decisión está relacionado con una fecha emblemática para la historia argentina: este próximo domingo 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, prócer fundamental de la independencia nacional. Este feriado nacional es un momento de reflexión y homenaje en todo el país.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

No obstante, cuando la fecha del feriado cae en fin de semana, como ocurre en 2025 (domingo 17 de agosto), el Gobierno suele adelantar o trasladar los días no laborables a un día hábil para facilitar la creación de fines de semana largos.

Este año, se dispuso que el día no laborable sea el viernes 15, estableciendo así un puente turístico que fomenta la actividad económica vinculada al turismo interno.

DÍA NO LABORABLE VS. FERIADO: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

A simple vista, un día no laborable puede confundirse con un feriado. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la diferencia es considerable y determina cuáles son los derechos de los trabajadores ese día.

Feriado nacional: Es un día de descanso obligatorio para todos. El trabajador que preste servicios debe recibir un pago con un recargo del 100%. Si no trabaja, se le paga el día como habitual.

Es un día de descanso obligatorio para todos. El trabajador que preste servicios debe recibir un pago con un recargo del 100%. Si no trabaja, se le paga el día como habitual. Día no laborable con fines turísticos: El descanso no resulta obligatorio para el sector privado, quedando a criterio del empleador decidir si concede o no el día libre. Si el trabajador presta servicios, su remuneración será la habitual, sin recargos. En el sector público sí puede haber descanso obligatorio dependiendo del organismo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

¿SE COBRA DOBLE JORNADA SI TRABAJO EL 15 DE AGOSTO?

Para quienes forman parte del sector privado, el 15 de agosto puede pasar de ser un día de descanso a una jornada laboral completa, dependiendo de la decisión del empleador. Aquellos que deban trabajar no recibirán pago adicional ni recargos, y el día se paga como cualquier otro día laborable.

Esto implica que no se devengarán horas extras ni doble jornal, una diferencia clave respecto a un feriado.

En contraste, los empleados del sector público, como funcionarios, empleados de bancos y de compañías de seguros, suelen gozar del descanso obligatorio, sin necesidad de recuperar las horas ni percibir pagos especiales.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

EDUCACIÓN Y OTROS SERVICIOS: ¿HABRÁ CLASES?

La modalidad adoptada por las escuelas y otras instituciones también varía. En algunas provincias se decidió no dictar clases el viernes 15, alineándose con la figura del día no laborable para ofrecer un fin de semana largo a la comunidad educativa.

No obstante, es importante destacar que esto depende de cada jurisdicción y de la disposición de las autoridades educativas.