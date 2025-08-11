Del 1 al 10 de agosto, nuestra ciudad vivió diez jornadas inolvidables con la realización de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro, bajo el lema “En el Sur del Sur, promovemos el amor por la lectura”, consolidándose de esta forma como un hito cultural que trasciende fronteras y posiciona a Comodoro Rivadavia en el mapa literario nacional e internacional.

Durante esta edición, más de 200 mil personas visitaron los diversos espacios que ofreció la feria, colmando auditorios, salones y stands con una participación activa y entusiasta. El evento contó con la presencia de más de 180 expositores y editoriales de todo el país, así como representantes de Chile, Colombia y Brasil, generando un intercambio cultural enriquecedor.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el impacto de esta nueva edición al indicar que “más allá de la asistencia masiva a charlas, talleres y presentaciones a sala llena, las ventas superaron todas las expectativas de los expositores. Esto nos reconforta porque siempre es una buena señal que la comunidad elija leer”, expresó.

Con un balance que superó las expectativas, la funcionaria agradeció a cada una de las personas que hacen posible este evento año tras año al remarcar que “gracias al trabajo colectivo de autores, editoriales, docentes, bibliotecarios, instituciones y voluntarios, esta feria crece, se fortalece y se convierte en un verdadero orgullo comodorense”.

En el marco de esta propuesta federal y participativa, se realizaron 120 presentaciones de libros con autores provenientes de provincias como Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Uno de los hitos de esta edición fue la puesta en marcha del Corredor Binacional Argentino-Chileno, una iniciativa que unió a escritores, libreros y artistas de ambos países, abriendo nuevas puertas al diálogo cultural y literario.

Un espacio para grandes y chicos

Con la participación de más de 40 mil niños, niñas y adolescentes de más de 100 instituciones educativas públicas y privadas de nuestra ciudad, que vivieron una experiencia transformadora en contacto con los libros, la Feria también fue escenario de inclusión y formación.

Además, 5.000 personas participaron activamente de talleres, capacitaciones, charlas, espectáculos, para grandes y chicos, muestras y espacios interactivos como el Espacio UPA y la Usina Joven, con propuestas permanentes orientadas a fomentar la lectura en todas las edades.

Entre las grandes novedades, se destacó la experiencia inmersiva del Domo, un espacio innovador que albergó presentaciones y espectáculos con una puesta en escena única, generando un ambiente vibrante y multisensorial que fue celebrado por el público.

Por último, Peralta subrayó que “la industria del libro superó ampliamente las expectativas, transformando todo en una buena señal: la ciudad cada vez capta nuevos lectores, ofreciendo lo mejor del mundo literario, artístico y cultural”.

