Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición de su evento más emblemático: la 35.ª Feria de las Colectividades Extranjeras, también reconocida como la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras.

Declarada oficialmente la Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras, la ciudad refuerza así su compromiso con la celebración y reconocimiento de la rica diversidad cultural que caracteriza a su población.

UNA FIESTA QUE REÚNE LA IDENTIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

Desde el 12 al 14 de septiembre de 2025, el tradicional Predio Ferial se transformará en un espacio de encuentro donde decenas de colectividades extranjeras mostrarán lo mejor de sus tradiciones. Comodoro se prepara para la Feria de las Colectividades 2025: fecha, lugar y todo lo que tenés que saber

Esta feria se ha convertido en un pilar cultural clave para la región, no solo por su financiamiento y apoyo de la Municipalidad a través de la Federación de Comunidades Extranjeras (FedeComEx), sino porque representa un momento anual de contacto, conocimiento y celebración entre los comodorenses y las comunidades de origen inmigrante que forjaron la identidad ciudadana.

Marta Mañas, presidenta de FedeComEx, dialogó con ADNSUR y manifestó su entusiasmo: “Nuestra Comodoro siempre nos acompaña, y esperamos la llegada de muchas personas de la zona, como Puerto Deseado, Sarmiento, Pico Truncado, Rawson y Trelew. Esta fiesta nacional es el momento del encuentro que todos esperan”.

CÓMO SERÁ LA PROGRAMACIÓN DE LA 35.ª FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

La inauguración oficial del evento será el viernes 12 desde las 9 de la mañana, con el acto protocolar que contará con la presentación de banderas, reinas y autoridades municipales y regionales. Existe la expectativa por una posible visita del gobernador Ignacio Torres, “aún sin confirmación definitiva debido a su apretada agenda”, informó Mañas. El acto inaugural finalizará alrededor de la medianoche.

Durante el sábado, la actividad se intensificará con la entrada en escena de los ballets infantiles desde las 15 horas, que abrirán paso a presentaciones de grupos mayores hasta la madrugada, acompañadas de variadas opciones gastronómicas dispuestas para el público. “Habrá comidas, degustaciones y todo dispuesto con la comodidad que siempre tratamos de brindar: sillas, mesas y un ambiente propicio para que los comensales disfruten”, resaltó la presidenta de la federación.

El domingo, a partir de las 11 horas, la feria cerrará con más show y baile, incluyendo la participación de ballets de adolescentes y adultos mayores, distintos grupos culturales que representan una amplia gama de colectividades, cerrando esta jornada festiva también cerca de la medianoche.

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y OPCIONES ALIMENTARIAS ESPECIALES

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la inclusión y atención a necesidades especiales. La Fundación Española y la Asociación Española tendrán nuevamente un puesto de comidas para celíacos, iniciativa que Mañas destacó como fundamental: “Hay mucha gente que no puede consumir harinas, y la posibilidad de disfrutar la feria con opciones para quienes cuidan su alimentación o tienen restricciones alimentarias es muy importante”.

En total, se confirmaron la participación de 20 colectividades de distintas procedencias, y se trabaja en incorporar nuevas asociaciones. “Estamos en gestiones para que dos o tres grupos de latinos se sumen el próximo año. Para ingresar a FedeComEx se debe cumplir con ciertos requisitos administrativos y asamblearios; no es sencillo, pero seguimos trabajando en la incorporación”, agregó Mañas.

PRECIO DE LA ENTRADA Y TRANSPORTE: ¿HABRÁ COLECTIVOS HASTA EL PREDIO FERIAL?

En cuanto a las condiciones de ingreso, la presidenta de FedeComEx indicó que el valor de la entrada es accesible, con un precio de 3.000 pesos para el público general.

La feria también promueve la inclusión social ofreciendo entrada gratuita para menores de hasta 12 años, mitad de precio para jubilados y acceso libre para personas con discapacidad y su acompañante, siempre que presenten la documentación correspondiente.

Otro punto pendiente es la mejora de la accesibilidad mediante el servicio de colectivos hacia el Predio Ferial, aspecto que se está intentando confirmar para esta edición: “El año pasado no fue posible, pero seguimos en tratativas. Estimamos tener novedades para el jueves”, explicó Mañas.

La Feria de las Colectividades Extranjeras en Comodoro Rivadavia no solo invita a disfrutar de diversidad gastronómica y artística, sino que fortalece los lazos sociales e históricos que configuran la ciudad. La celebración pone en valor las raíces inmigrantes, con un ambiente de cordialidad para toda la comunidad regional.