Feria de adopciones en Neuquén: 25 animales encontraron familia en una jornada que conmovió a todos

La feria de adopciones organizada por la Municipalidad de Neuquén en el playón de Recursos Hídricos, ubicado en la Isla 132, fue un verdadero éxito y superó todas las expectativas. En menos de una hora, 17 de los 25 animales disponibles ya habían sido adoptados, y los restantes encontraron hogar poco tiempo después.

Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, comentó que la actividad estaba programada para comenzar a las 15:30, pero debido a la gran cantidad de personas que se acercaron, se decidió adelantar el inicio a las 15:05.

Por otro lado, Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, resaltó:

“Esto es una demostración del compromiso de la comunidad neuquina con el bienestar animal. Entre los primeros 17 adoptados, 15 eran cachorros y 2 animales adultos.”

Historias que emocionan

Durante la jornada, De Giovanetti compartió una historia conmovedora: una mujer decidió adoptar un perro adulto luego de realizar una videollamada con su nieto, quien había perdido recientemente a su mascota. En la feria, encontraron un animal con características muy parecidas, lo que motivó la adopción.

La propuesta permitió que tanto cachorros como perros adultos —muchos de ellos rescatados de situaciones de maltrato— encontraran una nueva oportunidad en hogares amorosos, lo que reafirma el valor social de este tipo de iniciativas.

Servicios integrales para el bienestar animal

La feria “Neuquén ama los animales” no se limitó a la adopción, sino que ofreció un programa completo que incluyó:

Desparasitación y vacunación antirrábica de los animales.

Información sobre animales ponzoñosos.

Prevención del dengue.

Asesoramiento veterinario especializado.

Leiga aclaró que todos los animales entregados se dieron desparasitados, vacunados y con alimento incluido, bajo la supervisión del equipo municipal de veterinarios.

Participación comunitaria y actividades para toda la familia

El evento contó con la colaboración de empresas locales que instalaron stands y participaron en sorteos, fortaleciendo la relación entre el sector público y privado.

Además, se ofrecieron espacios de recreación para niños, fomentando la participación familiar y el compromiso con la adopción responsable.

Una política municipal consolidada

De Giovanetti recordó que la iniciativa forma parte de una política municipal que lleva casi seis años en ejecución, impulsada por el intendente Mariano Gaido, con el objetivo de posicionar a Neuquén como una ciudad que ama a los animales.

“El éxito de estas ferias trasciende las cifras de adopción y se convierte en un ejemplo de política pública efectiva en materia de bienestar animal”, concluyó la secretaria.