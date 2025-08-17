Una exanalista de microbiología que trabajó en el laboratorio HLB Pharma, centro del escándalo por la distribución de fentanilo contaminado, ofreció un testimonio impactante sobre las condiciones en las que se producían medicamentos inyectables.

En una entrevista con Radio Rivadavia, la mujer —identificada como "Adriana"— describió un panorama alarmante, especialmente durante el verano, cuando el calor dentro de la planta era tan intenso que algunos empleados llegaban a trabajar en ropa interior y con las puertas abiertas por la falta de ventilación.

De acuerdo a lo que informó Noticias Argentinas, Adriana explicó que no había sistemas adecuados de refrigeración ni aire acondicionado para mantener una temperatura controlada de 25 grados, lo que favorecía la proliferación de bacterias.

Ya son 90 los muertos por el uso de fentanilo contaminado y el número de víctimas puede seguir creciendo

Esta situación ponía en riesgo crítico la esterilidad de productos como el fentanilo, cuya elaboración continuaba incluso en los meses más calurosos del año.

Una cultura de negligencia: más acusaciones de la exempleada

El relato de la exanalista revela un entramado de irregularidades y malas prácticas al interior del laboratorio. Según afirmó, quienes conocían el funcionamiento interno de la empresa no se sorprendieron por el caso del fentanilo, ya que las falencias eran parte del día a día.

Manipulación de registros: Adriana denunció que los controles de limpieza y pruebas microbiológicas se falsificaban, completándose a mano con datos inventados. Incluso mencionó que había personas contratadas específicamente para “arreglar los números” y “preparar la documentación” antes de las inspecciones.

Distribución de productos contaminados: Sostuvo que el lote de fentanilo en cuestión era conocido internamente por estar contaminado, pero igualmente fue enviado al mercado antes de tener los resultados definitivos de los análisis.

Auditorías simuladas: Aseguró que las auditorías de la ANMAT no eran genuinas, ya que el personal del laboratorio sabía de antemano qué lotes serían revisados y preparaban todo especialmente para esas visitas. Según ella, el organismo nunca ingresó al laboratorio de forma sorpresiva hasta el operativo que derivó en su clausura.

Falta de capacitación del personal: Denunció también que en las áreas de producción trabajaba gente sin formación adecuada, incluso sin estudios secundarios, y que algunos operarios encargados de manejar sustancias sensibles no sabían leer.

La extrabajadora concluyó que los resultados positivos de contaminación nunca se registraban en los documentos oficiales, sino que se anotaban en hojas sueltas o cuadernos personales, en un intento deliberado por ocultar las fallas y evadir los controles sanitarios.