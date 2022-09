Familias de la escuela 146 realizaron un abrazo simbólico al establecimiento

Este viernes al mediodía, un grupo de familias de la escuela 146 de Comodoro Rivadavia llevaron a cabo un abrazo simbólico al establecimiento educativo. El objetivo de la iniciativa fue visibilizar los inconvenientes edilicios que presentan de larga data: problemas en la calefacción, sanitarios y pérdidas de agua.

En diálogo con ADNSUR, uno de los padres que organizó la concentración, explicó que “el abrazo simbólico se da en reclamo y visibilización de las condiciones edilicias de la escuela que no permiten tener clases normalmente”.

En la concentración se pudo observar una gran cantidad de familias que con pancartas y carteles expresaron su indignación en cuanto a la situación.

“Tengo dos hijas en la escuela, y ninguna semana tuvieron clases completas. A lo largo del año no se desarrollaron con normalidad. Siempre hay algún problema en la estructura del edificio”, dijo el vocero de los padres.

El hombre comentó que la escuela es patrimonio histórico de la ciudad y requiere mantenimiento un poco mayor al ser un edificio más antiguo.

“Desde principio de año tenemos problemas con los calefactores de una serie de aulas. Hay dos aulas que no tienen calefacción y se decidió no dar clases en esas dos. Una vez a la semana hay un grado no tiene clases, hay otra de las cuestiones tiene que ver con los sanitarios y perdidas de agua”.

“Con el tiempo se suma una línea histórica, hace 4 o 5 años que mis hijas no tienen un ciclo lectivo normal. Uno se pregunta que rol tiene la educación en las prioridades del gobierno”, dijo.

En la misma línea, el grupo de padres solicitó respuestas, “porque cuando los chicos no van a la escuela tienen que estar en las casas. Y el que esta en la casa no puede ir a trabajar. Queremos que las escuelas estén en condiciones y los chicos puedan ir a clases”.