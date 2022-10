Familias auto convocadas reclamaron por la educación y marcharon en Puerto Madryn

Este lunes una gran cantidad de personas se concentraron en la plaza central de Puerto Madryn, con la premisa de reclamar por la educación pública.

Las familias, padres, madres y docentes se organizaron a través de las redes sociales para visibilizar el reclamo vigente en materia educativa, donde expusieron la situación edilicia de diferentes establecimientos de la ciudad y de la provincia, a través de pancartas, cánticos y carteles.

Buscan revertir el recorte del 15% en educación: restarían fondos para las universidades y complemento de salario docente

El “cacerolazo masivo” se organizó a través de la red social Facebook, “exigimos educación de calidad, sueldos dignos para docentes y auxiliares y escuela en buenas condiciones edilicias”, señalaron las personas presentes.

Melisa Filosi es una de las madres auto convocadas, y declaró en LU20 que tiene 2 hijas en primaria y un hijo en secundaria como alumnos de la escuela pública. “Pero en el caso del más grande que concurre a la escuela 728, hace un mes que no tiene clases. Sorprende incluso la forma de cómo se transmite el no dictado, que es a través de publicarlo en las redes sociales. Pido que el gobierno provincial garantice el dictado porque no hay clases cuando hay paro de docentes o auxiliares, y cuando eso no pasa hay problemas en los edificios escolares”.