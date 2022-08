Familiares y profesionales de la salud marcharon en pedido por "No al ajuste en discapacidad" en Comodoro

Este domingo 28, lunes 29 y martes 30 de agosto, los profesionales de la salud se encuentran con una medida de retención de servicios a nivel nacional, en reclamo por la falta de pago de haberes desde las obras sociales, con demoras de más de 120 días.

ADNSUR estuvo presente en la marcha que se realizó por las calles céntricas de Comodoro y conversó con las personas que acompañan el reclamo. Entre ellos, Marcos Calo, el padre de un paciente de TEA (Transtorno de Espectro Autista) indicó "nosotros como padres vinimos a acompañar a nuestros terapeutas, a los profesionales de la salud, que por cuestiones hasta 'políticas' han quitado subsidios desde el Gobierno Nacionalsí y las obras sociales no están efectuando los pagos".

Además, el hombre sostuvo "a muchos de nuestros hijos esta situación les produce un retroceso en sus terapias, en su evolución".

Por su parte, Ailén Turco, licenciada en Psicopedagogía, señaló "somos todos prestadores de personas con discapacidad y la situación que nos atraviesa es que, al empezar a prestar servicios, siempre estamos desglozados entre 60 y 90 días del pago", explicó. Por tal motivo, en el mes de septiembre estarían cobrando recien los honorarios de junio.

"A la fecha de pago no nos llegó a ninguno. Las obras sociales a las que les facturamos no tienen respuesta. Tampoco tenemos respuesta de la Superintendencia de Salud, por lo tanto, están vulnerando el derecho de recibir nuestros honorarios, y a la vez el derecho a los niños, niñas y adolescentes que atendemos a recibir sus atenciones terapeuticas", destacó.

Luciana García, una psicóloga de la ciudad, remarcó que "hace muchos años" que no saben la fecha de cobro. "Tenemos que cobrar cada tres meses, pero esto no se cumple. Queremos respuesta en relación a los plazos. No sabemos cuándo vamos a cobrar. A nadie le gusta tener que cortar un tratamiento, pero creemos que es la única manera de que nos escuchen, pero con vocación uno no puede vivir. Llegar y ver tantas familias es un mimo, nos compensan por nuestro trabajo", explicó.

"Es un ajuste que se ha hecho y no se ha tomado el trabajo de todos los terapistas, la verdad es que este recorte afecta muchísimo porque van más de cuatro meses que colegas no cobran el sueldo. Los niños y adultos son afectados de gran manera, es muy angustiante", manifestó Verónica Viegas, desde la Asociación Civil de acompañantes terapéuticos de la Patagonia.

"Tenemos una empresa familiar y caimos en el ajuste, nos sacan de todos lados, no estamos cobrando. Estamos en una situación muy comprometida, tenemos que poner plata para salir a la calle", concluyó Daniel Esquivel, un transportista de la ciudad.