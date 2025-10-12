Familiares y amigos de Maximiliano Cifuentes, el joven asesinado a puñaladas en el barrio Laprida, convocan a concentrarse este lunes 13 de octubre a las 10 de la mañana, frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, para exigir justicia en una audiencia clave del caso.

Cabe recordar que el joven tenía 21 años y era padre de una bebé cuando fue asesinado la madrugada del 1.º de enero de 2025, en la zona norte de la ciudad. Por el crimen a sangre fría fue detenido horas después, Roberto Alejandro Romero, de 33 años.

El encuentro será en la oficina ubicada en las calles Monseñor D’Andrea y Portugal. Desde temprano, familiares y allegados invitan a la comunidad a acompañar y alzar la voz en reclamo de justicia.

La audiencia preliminar se iba a realizar en septiembre; sin embargo, fue suspendida y se puso como nueva fecha el mes de octubre.

“VOY A SEGUIR HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO”

Bárbara Sarmiento, madre de Maxi, fue una de las voces más firmes y constantes desde el inicio del proceso. En diálogo con ADNSUR, durante una entrevista realizada en septiembre, sostuvo con absoluta convicción: “No hay dudas; están todas las pruebas. Hay testigos, todos”.

Para la familia, la responsabilidad del imputado, que permanece detenido, está probada. El reclamo es claro: que el crimen no quede impune y que la condena sea ejemplar.

“Sí, pedimos justicia y voy a seguir hasta el último momento; aunque no pueda con mi cuerpo, aunque no pueda levantarme, voy a seguir pidiendo justicia hasta que me la den, que le den una condena efectiva”, expresó Bárbara con la fuerza de quien transforma el dolor en lucha.

Además, recordó con crudeza cómo fue el ataque que terminó con la vida de su hijo: “Lo mató a traición, por la espalda. Lo pensó. No es que no lo pensó, porque lo pensó; no fue una cosa así nomás”.

CÓMO FUE EL CRIMEN

El crimen ocurrió durante la madrugada del primer día del año, cerca de las 5.30. Menos de 24 horas después fue detenido Romero, de 33 años, señalado como autor del homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Cifuentes, un joven de 21 años que había sido padre hacía siete meses, se encontraba en compañía de un amigo en las cercanías de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, en la zona conocida como "60 viviendas" del barrio Laprida.

En ese lugar se produjo un altercado con una mujer. Poco después habría llegado el acusado, quien tras una discusión atacó a la víctima con un elemento cortante y le dio tres puñaladas que le provocaron la muerte. El joven fue trasladado de urgencia, pero se constató su fallecimiento.