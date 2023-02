Este martes se conoció la condena para los 8 rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en una brutal golpiza, a la salida de un boliche en Villa Gesell. La decisión de los jueces ocasionó una ola de reacciones, una de ellas por parte de la familia de uno de los culpables condenados. El hermano y la madre de Máximo Thomsen (quien recibió la pena de prisión perpetua), agredieron físicamente a un camarógrafo y verbalmente a un periodista.

Mientras un periodista de América, que estaba con su equipo, caminaba por las calles de Zárate hablando con distintas personas fue brutalmente agredido por uno de los familiares de Máximo Thomsen. En el video se puede ver como alguien grita con la intención de detener al sujeto, que no se termina de distinguir de quién se trata.

Máximo Thomsen se desmayó en medio de la sentencia por el homicidio de Fernando Báez Sosa

Mientras la agresión se llevaba a cabo el hombre gritaba: “¿No se cansaron?”, a modo critica a los periodistas por estar en su ciudad natal. Esto se estaba transmitiendo en vivo y desde el canal no podían creer lo que estaban viendo y no dudaron ni un segundo en dilapidar con sus comentarios: “Así son, así son ellos se piensan que les pueden pegar a cualquiera eh”, dice una de los periodistas que estaba en el piso del canal.

Luego de que todo esto sucedió se conoció que el agresor fue nada más ni nada menos que el hermano de Máximo Thomsen que no actuó solo sino que su madre fue parte de las agresiones pero ella no aparece en cámara. La cámara quedó totalmente destruida y el periodista no sufrió ningún daño.

8 fueron los rugbiers acusados de asesinar a Fernando en una pelea a la salida de un boliche en Villa Gesell. Las sentencias fueron distintas debido a los grados de culpabilidad que les designaron.

Las claves del fallo: ¿qué hizo cada condenado para los jueces?

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertosssi recibieron la pena de prisión perpetua bajo el cargo de “delito de homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves”.

En cambio, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del delito.