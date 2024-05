Familiares, amigos y compañeros de Gonzalo Guenchur se manifestaron por Comodoro en pedido de justicia

En pedido de justicia por la muerte de Gonzalo Guenchur, familiares, amigos y compañeros se autoconvocaron en la plaza de la Escuela N°83 para movilizarse por el centro de la ciudad.

Los presentes comenzaron a arribar pasadas las 16:30 de acuerdo a la viralización de varios posteos indicando la hora y lugar como punto de concentración. En ese momento, muchos se acercaron a dar las condolencias.

El joven fue asesinado entre las 07 y las 07:15 en las afueras del colegio Ceferino Namuncurá sobre la avenida Rivadavia cuando un delincuente le robó el celular y él intentó ir a recuperarlo.

“Uno ve tanta camioneta de la policía y no es posible que no haya habido ninguna pasando. Hay un responsable político detrás de todo esto", expresó uno de los presentes en diálogo con los medios. “Esto no fue un robo, fue un asesinato. No queremos acusar a nadie, pero hay cuestiones que vive la ciudad… Estamos abandonados política y judicialmente”, añadió con indignación.

La mamá de Gonzalo Güenchur rompió el silencio tras el asesinato de su hijo: "Me decía que él quería seguir estudiando"

La abuela de Gonzalo también emitió unas desgarradoras palabras ante lo ocurrido este martes. “Como abuela no me quedan palabras. Esperamos la justicia divina, aunque nos duela, Dios sabe por qué lo hizo. Le pedimos a Dios un consuelo para todos porque es un dolor grande, vamos a estar apoyando a nuestra hija para salir adelante”. Y añadió: "pedimos Justicia, Mi hija necesita mucho apoyo, ella lo perdió en el día de hoy. Las palabras no alcanzan".

Además, la mujer describió a su nieto como una muy buena persona querida por muchos. “Gonzalo era un nene respetuoso que amaba a su papá, su mamá y agradecía. Solo Dios nos está dando fortaleza, nos encontró bastantes fuertes”, manifestó.

Pasadas las 17:15, una enorme multitud comenzó a marchar por la calle San Martín rumbo al Ministerio Público Fiscal para también manifestarse e pedir una rápida investigación para obtener justicia.

Alrededor de las 17:40, los manifestantes arribaron a Fiscalía con carteles con diferentes mensajes: “Justicia por Gonzalo”, “No fue asalto, fue asesinato” y “Preso”.

“El que mató seguramente ya venía con causas, estoy segura. Pongan seguridad, es una ciudad cara y vivimos como indigentes. Fíjense la poca luz que hay en ese barrio (Las Flores). Cuando se ganó el Mundial se llenó todo esto y no es así hoy”, exclamó Noelia, la mamá.

“El año pasado lo asaltaron afuera del Magisterio (Colegio 711) y le robaron el celular y las zapatillas. Me llamaron y me dijeron que iban a estar atentos de cualquier situación”.

Por otro lado, pidió celeridad en la justicia: “si uno pone las manos en el asunto, encuentran al personaje este (el asesino)”.

Finalizado su descargo, la movilización se dirigió por calle Güemes para continuar por la avenida Rivadavia mientras los conductores acompañaban el multitudinario reclamo con bocinazos.