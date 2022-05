Familia de Km. 17 busca hace 3 meses a su perro “Papu”

“Papu” es un Beagle de un año y 2 meses que llegó al hogar de la familia Guigues – Cárdenas hace un año, el 30 de abril del 2021. El grupo familiar está compuesto por un matrimonio y sus dos hijos de 8 y 12 años y el ya nombrado “Papu”.

“Llegó a llenar un poco el vacío de los niños por haber perdido al abuelo un mes antes, tuvimos muchas pérdidas este año en la familia y su compañía fue fundamental” cuenta Nancy que extraña al cachorro hace ya 3 meses.

La familia, que vive en Km. 17, explica que en la zona a veces es complicado cerrar los jardines, debido a la extensión de los terrenos. Pero desde la llegada del Beagle habían instalado un doble portón para evitar “escapes fortuitos” del cachorro.

Pero como todo Beagle vivía haciendo de las suyas, prefiriendo pasar el día en el exterior al rayo del sol, volviendo a casa por las noches. Lo describen como un “escapista compulsivo” que todas las tardes visitaba a los vecinos, jugaba con los perros de la cuadra y paseaba, pero siempre, siempre volvía a casa.

Hasta que el 17 de febrero de este año, en pleno verano, la familia decidió salir a dar un paseo por la ciudad y al regresar “Papu” no estaba. Lo esperaron un rato y luego decidieron salir a recorrer las zonas cercanas con la esperanza de dar con el can. Aunque esto no fue posible.

Explica Nancy que la zona es de paso y “los viernes, sábados y domingos tiene mucho movimiento de gente externa al lugar”. Por esa razón creen que quizás alguien lo vio dando vueltas por el barrio y decidió llevárselo. El cachorro, que en marzo cumplió su primer año lejos de su familia, había dejado su collar verde en casa y este todavía lo espera junto con su muñeco preferido.

La familia extraña mucho a “Papu”, si crees haberlo visto podés comunicarte al 2975416950 y consultar por Nancy.