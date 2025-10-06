Un supermercado chino del barrio San Cayetano tenía graves irregularidades en su estructura y funcionamiento, con falta de higiene, contaminación cruzada y peligro de colapso, entre otros problemas.

El procedimiento se llevó a cabo en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Polonia y 10 de Noviembre, en el marco de un control de rutina. Según informaron desde la Comuna, los inspectores de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales detectaron distintas irregularidades en el comercio, lo que originó la intervención de la Dirección de Bromatología.

“A simple vista se detectaron problemas en cuanto a seguridad; hay estructuras que están por colapsar producto de la carga que tienen. Además, se advierte falta de higiene y hay contaminación cruzada en varias de las cámaras donde está acopiada la mercadería”, informó Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo.

El funcionario detalló otras irregularidades: “Se puede apreciar una instalación eléctrica deficitaria, con muchos cables colgando, que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores. El comedor, donde el personal se alimenta, tenía muchos inconvenientes en cuanto a la higiene. No hay luz; es como un lugar ciego que no tiene ni ventana ni iluminación”.

Del mismo modo, sostuvo que en la inspección del viernes se detectó la falta de elementos de lucha contra incendios, y señaló que “los pocos que tenían no estaban posicionados a la altura pertinente ni se encontraban en condiciones de inspección recientes”.

INFRACCIÓN Y CLAUSURA DEL DEPÓSITO

Como resultado de todo esto, se acordó infraccionar al contribuyente y propietario del comercio, con la clausura total del depósito, que es de aproximadamente 30 por 70 metros. “Quedó con faja de seguridad, motivo por el cual nadie puede acceder, hasta tanto el juez de faltas —que este lunes tomó cuenta de las actuaciones— disponga qué hacer o habilite el ingreso para que ellos sanen esta anormalidad”, aseguró el funcionario.

Los dueños del comercio fueron notificados de que tenían 24 horas para acondicionar las conexiones eléctricas irregulares. El secretario confirmó que se concretó una inspección que se llevó a cabo el día sábado, donde observaron que estos aspectos se habían revertido.

“Como resultado final de todo esto, se infraccionó al comerciante, se enviaron las actas este lunes al juzgado de faltas y resta establecer cómo se resolverá en los próximos días la clausura del depósito, que todavía sigue vigente”, finalizó Gómez.