Falta de empleo en Comodoro: un carnicero lanzó una oferta laboral y recibió más de 200 currículums en un día

La postal se volvió símbolo del momento económico que atraviesa Comodoro Rivadavia. En un rubro que históricamente suele tener rotación, pero pocas veces semejante nivel de demanda, la carnicería de “Chiki” se convirtió en epicentro de historias, esperanzas y preocupaciones de cientos de vecinos en busca de empleo.

“El domingo a la noche estaba en casa pensando en que necesitaba cubrir algunas horas del negocio, porque trabajamos 14 horas y es imposible sostenerlo sin más ayuda. Tengo una chica que hace 8 horas y pensé en sumar una franquera para cubrir su descanso. Publiqué el aviso y el lunes a la primera hora ya había gente haciendo fila para dejar el currículum”, contó el carnicero, todavía sorprendido por lo ocurrido.

La convocatoria, que en principio buscaba un perfil puntual, se desbordó en cuestión de horas. “Esta situación así jamás la viví. De publicar un puesto y que venga tanta gente en tan poco tiempo, nunca”, reconoció.

Entre los postulantes hubo vecinos de distintos barrios, hombres y mujeres de todas las edades y realidades. Algunos sin experiencia en el rubro, otros con trayectorias largas en sectores completamente diferentes. “Vino mucha gente que trabajó en la rama petrolera y que hoy está sin laburo. Veías los currículums con experiencia en empresas grandes, con años de trayectoria, y ahora están buscando una oportunidad en cualquier área. Eso te pega, porque todos trabajamos para llevar el pan a la mesa”, señaló.

El testimonio de “Chiki” deja entrever el pulso de la calle: personas golpeadas por la desocupación, dispuestas a adaptarse a lo que haya. “Me encontré con situaciones duras: gente grande que ya no tiene oportunidades en otros lugares, personas que nunca agarraron un cuchillo y me pedían aprender. Algunos incluso me decían que, de última, aceptaban trabajar por comida. Estamos en una situación muy difícil, al punto de que alguien te pida laburar solo para poder llevar algo a la mesa”, relató con crudeza.

La magnitud de la respuesta fue tal que se formó una fila desde la carnicería —ubicada en el fondo de un supermercado chino— hasta la entrada misma del comercio. “Era impresionante. Yo iba entrevistando a cada persona que se acercaba, explicándoles que lo que necesitaba era alguien para cubrir un franco, algunas horas. Incluso a quienes venían sin experiencia, yo les aclaraba que el requisito era contar con los carnets de manipulación y el carnet sanitario, que son obligatorios para trabajar en el rubro. Algunos no estaban al tanto, pero muchos otros sí ya tenían los papeles al día”, describió.

La experiencia también le dejó al carnicero una reflexión sobre el presente de la ciudad. “Se notaba mucho la necesidad. Había gente que me decía que con tal de trabajar una, dos o tres horas ya les alcanzaba. No importaba el tiempo, lo que buscaban era tener una oportunidad. Eso te muestra cómo está la calle”, concluyó.

La escena en la carnicería de la zona sur no pasó inadvertida. Más de 200 currículums en un solo día dan cuenta de un panorama social que excede a un comercio particular y se vuelve espejo de una problemática mayor: la falta de empleo estable y las crecientes dificultades económicas en Comodoro Rivadavia.