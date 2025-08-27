Este miércoles, el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia debió suspender ocho cirugías programadas debido a la ausencia de anestesistas, un problema que se extiende a lo largo de todo el país y que pone en evidencia la creciente escasez de profesionales especializados en esta área clave de la salud pública.

El director asociado del Hospital Regional, Néstor Yapura, habló con ADNSUR para brindar detalles sobre la situación y las acciones que se están llevando adelante para paliar el problema que afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también a otros distritos y ciudades argentinas.

UN PROBLEMA NACIONAL CON IMPACTO LOCAL

“La nota todavía ni siquiera me llegó a dirección, me hicieron avisar por teléfono de esta situación”, comentó Yapura en relación a la suspensión de las ocho cirugías previstas para esta jornada en el hospital. Luego, explicó que el plan quirúrgico no había comenzado puntualmente a las 8 de la mañana porque un anestesista tuvo que bajarse para realizar una renoscopía urgente y otro colega aún no había llegado, aunque se encontraba en camino.

“Es un problema de anestesistas, que no es exclusivo del Hospital Regional ni de Comodoro Rivadavia, sino que es transversal en todo el país. Justo ayer leía que hay 70 anestesistas para 60 hospitales, una cifra que demuestra claramente la falta de estos profesionales en el sistema público de salud,” agregó el director asociado.

En el Hospital Regional, detalló Yapura, la coordinación del programa quirúrgico es una tarea compleja, ya que involucra a múltiples especialidades médicas que necesitan funcionar en simultáneo para atender a los pacientes. “No sólo son los cirujanos generales, sino también traumatólogos, otorrinolaringólogos, urólogos, cirujanos pediátricos, neurocirujanos, entre otros", explicó.

El hospital intenta mantener en funcionamiento sus tres quirófanos de lunes a viernes, lo que requiere un alto grado de planificación y flexibilidad debido a la escasez de anestesistas. “Siempre hay que estar barajando las cartas para organizar en quirófano; es una gran tarea la que hacen los anestesistas porque deben coordinar con muchas especialidades para que todo funcione", celebró.

Sin embargo, reconoció que las demoras y suspensiones de cirugías son frecuentes. “Por uno u otro motivo, normalmente hay demoras o cirugías que se suspenden, pero siempre estamos trabajando para resolver esos problemas que conocemos,” indicó.

ESCASEZ CRÍTICA Y BÚSQUEDA ACTIVA DE PROFESIONALES

Consultado sobre la cantidad de anestesistas que faltan en el hospital, Yapura señaló que al menos uno o dos adicionales serían necesarios para mejorar la atención. “Estamos buscando, y la provincia también está trabajando para conseguir más anestesistas, que como muchas especialidades médicas, son un recurso crítico,” afirmó.

Esta escasez se suma a la falta de otros especialistas en la provincia, como ginecólogos y pediatras, resaltando que es un problema estructural del sistema que debe ser abordado desde múltiples frentes. “Hay que seguir trabajando y tratando de motivar a que profesionales quieran venir a trabajar acá, en Comodoro Rivadavia”, dijo.

En cuanto a la percepción de que los sueldos podrían ser un factor detrás de la escasez, Yapura aclaró que, en el hospital, los salarios de los anestesistas están alineados con los del resto de los especialistas. “Los sueldos varían según las guardias que hagan, es lógico que quienes hacen más guardias ganen más,” explicó.

Por otro lado, reconoció que en el servicio privado el mercado laboral es diferente y puede ofrecer mayores incentivos económicos, lo que contribuye a la migración de profesionales hacia ese ámbito. “Muchos de los que trabajan en el hospital también lo hacen en el sector privado y allí los números son distintos con otra tentación económica,” comentó.

No obstante, enfatizó que en lo que respecta al hospital público, el pago no es el problema central para que el servicio de anestesiólogos funcione o no.

EL DESAFÍO PERMANENTE DE UN HOSPITAL DE GRAN ENVERGADURA

Néstor Yapura describió al Hospital Regional como “una institución enorme con 1300 trabajadores” donde los conflictos o inconvenientes aparecen a diario. “No hay una mañana tranquila en la que no haya algo para resolver", apuntó.

Respecto a la suspensión de cirugías, aseguró que están trabajando con el jefe del servicio para evitar que se repitan situaciones similares, y aseguró que la suspensión de hoy fue más una cuestión operativa —por la llegada tarde de un anestesista y la necesidad de un estudio urgente de otro— que una manifestación extrema de la falta de personal.

Finalmente, el director asociado mostró un perfil optimista respecto a la capacidad del hospital y la provincia para superar estas dificultades. “Siempre estamos intentando resolver los problemas que tenemos, más allá de lo que conocemos como estructural, y procurando mejorar la atención para los pacientes,” concluyó.