Falleció un reconocido artista plástico que dejó su huella en el Alto Valle

El mundo de la ilustración y la literatura infantil en Argentina está de luto. Este jueves falleció Juan Chavetta, el querido artista y creador de Puro Pelo, tras enfrentar en silencio una enfermedad. Su obra, cargada de ternura y mensajes profundos, queda inmortalizada en sus libros, sus personajes y también en las paredes.

En 2018, Chavetta visitó Cipolletti para participar de la Feria del Libro y dejó un regalo que hoy se transforma en homenaje: un mural de 10 metros de largo por 3 de alto sobre calle Tres Arroyos al 600. Fue su primera obra de gran tamaño, un desafío que aceptó con entusiasmo y que plasmó trabajando a la vista de todos, rodeado de vecinos que se acercaban a saludarlo y agradecerle.

La noticia de su partida fue confirmada por su hija, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes: “Hoy mi papá se convirtió en la estrellita más linda del universo. Te voy a extrañar mucho”.

Chavetta, que era daltónico, solía contar que se organizaba para manejar los colores y que nada era un obstáculo si uno realmente amaba lo que hacía. Esa filosofía la transmitió no solo en su obra, sino también en su vida, inspirando a niños y adultos con su ejemplo.

Puro Pelo, su personaje más popular, se destacaba por no usar tecnología y vivir experiencias simples, reales y profundas. Con ella, el ilustrador abordó temas como el bullying, la muerte y los vínculos familiares, siempre con un tono respetuoso y cercano.

Durante aquella visita a Cipolletti, Chavetta también adelantó su proyecto de ilustrar El Principito, confesando entre risas que cuando no tenía ideas, ���le robaba una frase” a la famosa obra.

Hoy, el mural que pintó en la ciudad rionegrina se convierte en memoria viva y en un símbolo de su legado. Amigos, colegas, familias y lectores lo despidieron en redes sociales, agradeciendo por “tanto amor hecho ilustración”.