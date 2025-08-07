Falleció un reconocido artista plástico que dejó su huella en el Alto Valle
El reconocido artista Juan Chavetta falleció este jueves tras enfrentar una enfermedad en silencio. Su legado vive en "Puro Pelo" y en el mural que pintó en Cipolletti en 2018, donde dejó una marca imborrable en la comunidad.
El mundo de la ilustración y la literatura infantil en Argentina está de luto. Este jueves falleció Juan Chavetta, el querido artista y creador de Puro Pelo, tras enfrentar en silencio una enfermedad. Su obra, cargada de ternura y mensajes profundos, queda inmortalizada en sus libros, sus personajes y también en las paredes.
En 2018, Chavetta visitó Cipolletti para participar de la Feria del Libro y dejó un regalo que hoy se transforma en homenaje: un mural de 10 metros de largo por 3 de alto sobre calle Tres Arroyos al 600. Fue su primera obra de gran tamaño, un desafío que aceptó con entusiasmo y que plasmó trabajando a la vista de todos, rodeado de vecinos que se acercaban a saludarlo y agradecerle.
La noticia de su partida fue confirmada por su hija, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes: “Hoy mi papá se convirtió en la estrellita más linda del universo. Te voy a extrañar mucho”.
Chavetta, que era daltónico, solía contar que se organizaba para manejar los colores y que nada era un obstáculo si uno realmente amaba lo que hacía. Esa filosofía la transmitió no solo en su obra, sino también en su vida, inspirando a niños y adultos con su ejemplo.
Puro Pelo, su personaje más popular, se destacaba por no usar tecnología y vivir experiencias simples, reales y profundas. Con ella, el ilustrador abordó temas como el bullying, la muerte y los vínculos familiares, siempre con un tono respetuoso y cercano.
Durante aquella visita a Cipolletti, Chavetta también adelantó su proyecto de ilustrar El Principito, confesando entre risas que cuando no tenía ideas, ���le robaba una frase” a la famosa obra.
Hoy, el mural que pintó en la ciudad rionegrina se convierte en memoria viva y en un símbolo de su legado. Amigos, colegas, familias y lectores lo despidieron en redes sociales, agradeciendo por “tanto amor hecho ilustración”.