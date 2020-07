BARILOCHE (ADNSUR) - Tras conocerse la noticia de que un hombre de El Bolsón que fue internado por una ACV y luego de fallecer se conoció que dio positivo por COVID-19, la familia emitió un comunicado para aclarar la situación y aseguró que al ser internado en Bariloche, compartió habitación con otro paciente que tenía Coronavirus, indicó Infochucao.

En el comunicado, señalaron: "No se le permitió a ninguno de sus familiares tener contacto con él", a lo que agregaron “no nos explicaron por qué lo internaron más de 24 horas en la misma habitación que un paciente positivo por Cornavirus”.

El comunicado completo:

“Como familiares de Carlos Rauque queremos relatar a la comunidad de El Bolsón, nuestros vecinos, los hechos acontecidos desde su internación hasta la irreparable pérdida de su vida el día viernes 10 de julio a las 19:30 horas", comienzan y explican: "Carlos Juan Rauque Arcos de 69 Años vecino del barrio San Jose, el día jueves 9 de julio a las 05 de la la mañana, sintió un malestar cuando se levantó de su cama, y le pidió ayuda a su hija, porque una parte de su cuerpo estaba perdiendo movilidad".

Entonces, señalan que "su hija llamó a la ambulancia, y llegó seminconsciente a la guardia, con 21 de presión. Fue derivado a el hospital de Bariloche, y lo trasladaron a las 10:40 horas de ese mismo día jueves. Por cuestiones climáticas la ambulancia demoró más de cuatro horas en llegar, siendo su ingreso a las 15: 00 horas al hospital"

"Desde ese momento, Carlos Rauque Arcos, estuvo INTERNADO en la misma habitación con un PACIENTE de Neuquén que tenía POSITIVO de CORONAVIRUS.

Carlos falleció el día viernes a las 19:40 horas, porque su estado era irreversible, le hicieron por protocolo el hisopado. Pero él falleció por el ACV", remarcan.

Aseguran que "no tenía ningún síntoma de Coronavirus al momento de su traslado a Bariloche. El diagnóstico ya era muy malo y de todos modos se lo derivó a Bariloche. No se le permitió a ninguno de sus familiares tener contacto con él. No nos explicaron por qué lo internaron en la MISMA HABITACIÓN, CON UN PACIENTE POSITIVO DE CORONAVIRUS por más de 24 horas"

"Ante el silencio de las instituciones, ante la tergirversacion de medios periodísticos locales de El Bolsón, que no se han molestado ni siquiera en llamarnos para chequear la falsa información que publican, es que emitimos este comunicado a la comunidad", finaliza el comunicado.

Sumergidos en el inmenso dolor que nos provoca su muerte, queremos que al menos su alma esté en paz”.